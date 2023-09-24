كيف يتعامل الضمان مع إصابات حفريّة صرف صحي الحصن؟

وطنا اليوم:توفي عامل وأصيب آخر إثر انهيار الأتربة عليهما أثناء عملهما في حفريّة للصرف الصحي في بلدة الحصن بمحافظة إربد.

هذه الحادثة تشكّل بالتأكيد حادثة عمل والإصابات الناتجة عنها هي بالتأكيد إصابات عمل فيما لو كان العاملان المتوفّى والمُصاب مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وأتمنى أن يكونا كذلك، علماً بأنه في حال لم يكونا مشمولين وكان قانون الضمان ينطبق عليهما حُكماً فإن على مؤسسة الضمان أن تقوم بشمولهما بأثر رجعي وتحميل المنشأة التي تُشغّلهما الاشتراكات المترتبة عليها مع فوائدها وغراماتها وفقاً لأحكام القانون، وبالتالي اعتبار ما نتج عن الحادثة إصابة عمل سواء للعامل المتوفَّى أو للعامل المصاب، وهذا ما يحفظ حقوقهما وحقوق ذويهما سواء براتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بالنسبة للعامل الذي تُوفي، أو بالعلاج والعناية الطبية والبدلات اليومية بالنسبة للعامل المصاب وما قد يُستَحَق له من تعويض من دفعة واحدة فيما إذا نتج عن الإصابة عجز تقل نسبته عن 30% أو راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي إذا بلغت نسبة العجز الناشئة عن إصابته 30% فأكثر.

مثل هذه الحادثة التي تكررت كثيراً تكشف هشاشة إجراءات وتدابير السلامة والصحة المهنية في هكذا مواقع عمل، والعمال هم الضحايا وهم مَنْ يدفعون الثمن دائماً مع الأسف.!

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خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي