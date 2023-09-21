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#عاجل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي رفيدة ونسيبة

منذ ساعة واحدة
#عاجل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي رفيدة ونسيبة

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقباله والمهن الطبيه المسانده لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024، وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC
وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية)، وللإطلاع على هذه الحدود الدنيا الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRCLeastAvr


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