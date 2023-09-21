وزيرة الثقافة تفتتح معرض عمان الدولي للكتاب 2023

وطنا اليوم: مندوبة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الخميس، معرض عمان الدولي للكتاب 2023، الذي يقام تحت شعار ” القدس عاصمة فلسطين”، بحضور السفير القطري في عمان، الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني.

ويحتفي المعرض الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى في قاعة معرض عمان للسيارات طريق المطار بدولة قطر الشقيقة ضيف شرف المعرض لهذا العام، من خلال جناح خاص يضم عدد من المؤسسات الثقافية، وبرنامج ثقافي مميز بمشاركة عدد من الأدباء والروائيين والباحثين القطريين، يقام ضمن البرنامج الثقافي للمعرض الذي يشتمل على ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، ضمن مساحة خاصة بهم.

وحضر افتتاح المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 30 أيلول الجاري، الوفد الرسمي لدولة قطر الشقيقة ضيف شرف المعرض، والسفير السعودي في الأردن نايف السديري، ورئيس الوفد القطري الدكتور غانم مبارك العلي، الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في وزارة الثقافة القطرية، ومدراء معارض الكتب العربية، وضيوف المعرض ، ومسؤولين أردنيين، وناشرين أردنيين وعرب.

وقالت النجار في تصريح صحفي، إن معرض عمان الدولي للكتاب يمثل قصة نجاح لصناعة الكتاب وصناعة النشر في الأردن، وأصبح جزءا من خطابنا الثقافي وواحدا من وسائلنا للمعرفة.

وأضافت انه المعرض الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية كل عام يمثل منصة للحوار والتواصل مع الأفكار، داعية الأسرة الأردنية وطلبة المدارس والجامعات والمؤسسات والهيئات الثقافية، وزوار الأردن إلى زيارة المعرض، والتفاعل مع برنامج الثقافي الذي خصص هذا العام مساحة للأطفال.

من جهته، قال السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني في كلمة له ان علاقة قطر والأردن العزيزة ضاربة في الجذور، ولها امتدادات وتشهد تعاونا ونموا كبيرا في شتى المجالات، وتربطنا بها علاقات ثقافية عميقة بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين حفظهما الله ورعاهما.

وأضاف، سنة بعد سنة يؤكد معرض عمان الدولي للكتاب تألقه، لكن هذا العام تألقه خاص، فنحن نتحدث عن 400 دار نشر محلية وعربية ودولية من 22 دولة، وهي نتائج فريدة لم نكن لنراها إلا بعد النجاحات المتواصلة التي استطاع المعرض تحقيقها في السنوات السابقة. وبالتأكيد إضافة إلى ما اعتاد المعرض من برنامج يشمل شتى أنواع الثقافة. وهنا يظهر فخرنا كقطريين ان نكون ضيف شرف بهذه المناسبة الثقافية.

وعبر السفير القطري عن فخره واعتزازه ان تكون بلاده قطر ضيفا على هذا النجاح. وان اكون شخصيا بينكم اليوم، وهنأ القائمين على معرض عمان الدولي للكتاب على أبرز النجاحات التي حققها على صعيد أهدافه.. وهو نجاح المعرض الذي استطاع لفت نظر العائلة..

بدوره، رحب رئيس اتحاد الناشرين الاردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس بضيوف المعرض من الاخوة العرب الذين حضروا افتتاح المعرض، مبينا أن الرسالة الثقافية للمعرض -بوصفه فعالية وطنية- من خلال فعالياته المختلفة هي الانفتاح على كافة الاشقاء، وجعل المعرض منصة ثقافية عربية، ومحطة مهمة للقاء أطراف صناعة النشر في العالم العربي.

وأشاد بالرسالة الثقافية التي تحملها دولة قطر في معرض عمان، مؤكدا ان الحضور العربي في المعرض يؤكد على العلاقات الأخوية التي تربطنا كبلدين شقيقين، والعلاقات التي تربطنا كناشرين أردنيين بالمؤسسات الثقافية القطرية المعنية بقطاع النشر والتوزيع، والعمل المشترك من خلال اتحاد الناشرين الدوليين، واتحاد الناشرين العرب.

وقال ابو فارس، إن جمهور المعرض هذا العام على موعد مع إصدارات نوعية، وخصومات من قبل دور النشر المشاركة في المعرض، ونشاطات نوعية للاطفال حيث سيكون مساحة خاصة بهم تقدم من خلالها فعاليات متنوعة بالتعاون مع شركاء اتحاد الناشرين الأردنيين

وكشف ان اتحاد الناشرين يعمل بشكل مؤسسي على مجموعة من المبادرات من أجل أحياء قطاع النشر بجهود ذاتية، ولمواكبة مساهمة الناشر الأردني في نشر ثقافته الأردنية، وحضوره اللافت والجاد في المعارض العربية، حيث سيطلق اتحاد الناشرين جائزة “أفضل ناشر”، و”أفضل كتاب” من أجل الإرتقاء بصناعة النشر، وتعزيز دوره في تمثيل بلاده الأردن، داعيا المؤسسات الوطنية إلى المساهمة مع اتحاد الناشرين في هذه الخطوة.

ويحتفي المعرض هذا العام بالمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر، شخصية المعرض الثقافية تقديرا لجهودها الأكاديمية، واسهاماتها في مجال تاريخ الأردن الحديث والمعاصر، وتحديدا في الدراسات التاريخية، وسيكون لها ندوة خاصة في اليوم الأول من البرنامج الثقافي.

وبعد الافتتاح، جالت وزيرة الثقافة برفقة السفير القطري على أجنحة المؤسسات الثقافية القطرية المشتركة، وجناح دولة قطر ضيف شرف المعرض لهذا العام حيث استمعت من المشرف على الجناح، ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب جاسم البوعينين الى طبيعة المشاركة القطرية، وما يضمه الجناح من إصدارات وزارة الثقافة القطرية، ولوحات فنية لفنانين قطريين.

وأعرب البوعينين عن شكره لإدارة معرض عمان الدولي للكتاب على استضافة دولة قطر ضيف الشرف هذا العام، مبينا أهمية هذه المشاركة في توثيق أواصر الثقافية بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في صناعة النشر..

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 30 أيلول 400 دار نشر محلية وعربية ودولية سواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل من 22 دولة، ويقام تحت شعار “القدس عاصمة فلسطين”، لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، ووجدان الهاشميين، وتأكيدا للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الخميس فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض بندوة بعنوان “اللغة العربية والعوالم الجديدة”، بالتعاون بين مجمع اللغة العربية الأردني ومجمع اللغة العربية في الشارقة، بمشاركة د.إبراهيم السعافين ود.امحمد صافي المستغانمي وإدارة د.محمد السعودي، تتبعها ندوة بعنوان “المشهد الثقافي الأردني” بمشاركة د.سالم الفقير، وعاقل الخوالدة وإدارة د.سالم الدهام.

وتقام أولى ندوات البرنامج الثقافي لدولة قطر ضيف شرف المعرض بندوة بعنوان “دور التراث الثقافي في تعزيز الهوية القطَريّة”، بمشاركة الباحث غانم سعد الحميدي وإدارة د.سلطان المعاني، تتبعها ندوة تكريمية للشخصية الثقافية للمعرض بعنوان “د.هند أبو الشعر.. التجربة الإبداعية والإنسانية”، بمشاركة د.عليان الجالودي ود.جورج طريف وحسين نشوان وإدارة: مخلد بركات.