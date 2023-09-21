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إعلان المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة مساء الخميس

منذ 25 ثانية
إعلان المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة مساء الخميس

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس الموافق 21-9-2023 أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقباله والمهن الطبيه المسانده لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024، حيث ستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة المرشحين للقبول لإعلامهم بالتخصص والكلية التي تم ترشيحهم للقبول فيها.
وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول (535) طالباً وطالبة موزعين ما بين (279) طالباً وطالبة في كلية رفيدة الأسلمية، و (256) طالباً وطالبة في كلية نسيبة المازنية، وذلك من أصل (4152) طالباً وطالبة تقدموا بطلبات للالتحاق بالكليتين، وانطبقت عليهم الشروط وسددوا رسم طلب الالتحاق.
وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة ستعلن على موقعها الإلكتروني/قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء اليوم الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية).


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