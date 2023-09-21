ميسي يتسبب بإقبال جنوني على مطعم بيتزا في ميامي

وطنا اليوم:حظي أحد المطاعم في مدينة ميامي الأمريكية بشهرة واسعة بسبب وجبة بيتزا تناولها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وروّج لها فيما بعد.

وذكرت صحيفة as الإسبانية أن مطعم بانشيرو تحوّل بين عشية وضُحاها إلى مكان مفضل لتناول الطعام وتحديداً البيتزا بالنسبة لكثيرين.

نشر ميسي صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، لقطعة البيتزا التي تناولها، وأرفقها بعبارة “شكراً لك”، ثم أشار إلى المطعم الذي قدمها له.

وبعد ساعات من ذلك توافد المئات إلى المطعم المذكور؛ من أجل تجربة طعم قطعة البيتزا التي أشاد بها ميسي، في وقت وثقت فيه صورٌ وجود طابور طويل على باب المطعم.

اللافت في الأمر أن الحساب الرسمي للمطعم عبر “إنستغرام” قام بتحديث البيانات والمعلومات للصفحة وكتب: “المطعم الذي يقدّم البيتزا المفضلة لليونيل ميسي!”، مرفقاً رمز الماعز (G.O.A.T), في إشارة إلى أن ميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ.

وإلى جانب الحشود التي توافدت إلى المطعم، تجاوز عدد متابعي حسابه على إنستغرام حاجز الـ50 ألف متابع في ظرف ساعات قليلة.

الوجبة المفضلة لميسي

وتُعد هذه الوجبة التي تُسمى “بيتزا الجبن”، واحدة من أكثر المأكولات التي يفضّلها ميسي منذ أن كان لاعباً في برشلونة، وفق ما ذكره موقع americatv.

وكان ميسي يحرص على تناول هذه الوجبة بعد نهاية كل مباراة لبرشلونة، على اعتبار أنها تحتوي على نسب متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

وكان ميسي قد غاب عن مباراة فريقه إنتر ميامي ضد أتالانتا يونايتد في مسابقة الدوري الأمريكي والتي أقيمت يوم الأحد 17سبتمبر/أيلول 2023 وانتهت بفوز الثاني بنتيجة 5-2، وهي الهزيمة الأولى للفريق منذ وصول ميسي في يوليو/تموز الماضي.

وغاب ميسي عن تلك المباراة بقرار من مواطنه جيراردو تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي، الذي فضّل إراحته بعد مشاركته مع الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يعود ميسي للظهور مع إنتر ميامي في المباراة المقبلة ضد تورونتو إف سي والمقررة الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023 عند الساعة الـ2:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.