توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني لدعم التطوير في مؤسسات التعليم العالي الأردنية

وطنا اليوم: وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني صباح اليوم الأربعاء الموافق 20-9-2023 في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات اتفاقية لدعم التطوير في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وقد مثل الوزارة في توقيع الاتفاقية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في حين مثل المجلس الثقافي البريطاني السيد الكسندر لامبرت مدير المجلس في الأردن والمشرق، وذلك بحضور كل من سعادة السفيرة البريطانية في الأردن السيدة بريدجيت بريند، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ونائب رئيس مجلس أمناء المجلس الثقافي البريطاني السيدة سارة ساند.



وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة الدائمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني، والتي تهدف إلى دعم التطويرفي مؤسسات التعليم العالي، وعملية التعليم والتعلم في الأردن، وذلك من خلال رفع معايير التدريس والتعليم، إضافةً إلى رفع جودة البحث العلمي لتتناسب مع أفضل الممارسات الدولية ومعالجة الأولويات الوطنية.



وقال الوزير محافظة إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثمن عالياً جهود المجلس الثقافي البريطاني في دعم التطوير والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكداً على تطلع الوزارة لمزيد من التعاون مستقبلاً مع المجلس.

بدورها قالت السيدة سارة ساند نائب رئيس مجلس أمناء المجلس الثقافي البريطاني أن توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعتبر من أهم لحظات شراكتنا مع الوزارة، نحن نعتز بهذه الشراكة ونتطلع قدما للعمل سوياً لبناء نظام تعليم عالي دولي وفعال بين الأردن والمملكة المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإتفاقية تندرج ضمن مشروع المجلس الثقافي البريطاني نحو الشراكات العالمية ( Going Global Partnerships )، والذي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية والممارسات الفضلى في قطاع التعليم العالي بين المملكة المتحدة والأردن.