ضبط 227 كغم معاليق غير صالحة للاستهلاك البشري

وطنا اليوم:قالت امانة عمان انه جولات التفتيش الاعتيادية على نظام المسالخ لفرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى تم إتلاف 227 كغم من المعاليق الغير صالحة للاستهلاك البشري لأحد الملاحم التي تقدم عروض و تخفيض اسعار لهذه المنتجات.

وقالت الامانة أن فرق الرقابة الصحية في أمانة عمان تقوم بجولاتها يومياً وعلى فترتين صباحية ومسائية