الغذاء والدواء تنهي إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية

وطنا اليوم:افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات اليوم ورشة تدريبية حول برامج تقييم التكنولوجيا الصحية بالتعاون مع شركة أدوية فياتريس VIATRIS العالمية.

وأكد مهيدات في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة في المساهمة في بناء القدرات لدى موظفي المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين في مجال أحدث تطبيقات برامج تقييم التكنولوجيا الصحية والمساهمة في رسـم السياسـات وصـنع القـرارات فـي مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى التعريف بأفضــــل ممارسات تخصـــيص الأمـــــوال للتـــدخلات والتكنولوجيات الصحية وتحديـد الأولويـات فـي مجـال الرعايـة الصـحية.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة انتهت من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية وبدأت مناقشتها مع أصحاب العلاقة من الشركاء الاستراتيجيين وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين, وذلك استمرارا للعمل بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص جعل الدواء بمتناول الجميع، واستكمالا لنهج عمل المؤسسة.

ولفت مهيدات إلى أن التحديثات على الأسس شملت تطبيق برامج تقييم التكنولوجيا الصحية نظرا لأهميتها في المساعدة على تحديد أسعار الأدوية بما يحقق أكبر المكاسب الصحية ويحقق قيمة مقابل المال.

وتشمل الورشة التي تستمر على مدار يومين سلسلة من المحاضرات العلمية قدمها كل من الدكتور إسلام عنان دكتور اقتصاديات الصحة والسياسات الصحية في جامعة عين شمس والدكتور أحمد إبراهيم دكتور اقتصاديات الصحة والتكاليف في الأكاديمية المصرية البحرية، حول وضع السياسات الصحية لاقتصاديات الدواء والتسعير، والأنواع المختلفة لتحليل دساتير الاقتصاد الصيدلاني ، وأفضل ممارسات تسجيل وتسعير الأدوية، ومخرجات ونتائج الاقتصاد الصحي ومقدمة عن نماذج الاقتصاد الصيدلاني، وتحليل نماذج الاقتصاد الصيدلاني، بالإضافة إلى مناقشة توصيات الدراسات في هذا المجال