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إحالة مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية إلى التقاعد

منذ 8 ثواني
إحالة مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية إلى التقاعد

وطنا اليوم:أحال مجلس الوزراء، مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إلى التقاعد.
ووفق كتاب رسمي، فإن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2023 بالاستناد إلى المادة 15 من قانون التقاعد المدني، والمادة 79/ب من نظام الخدمة المدنية، الموافقة على إحالة الدكتور محمد كنانة إلى التقاعد، ابتداء من 1/9/2023.
وبحسب قرار المجلس، فإنه جرى ترفيع كنانة لأدنى مربوط الدرجة الخاصة قبل إحالته إلى التقاعد


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