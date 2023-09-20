إحالة مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية إلى التقاعد

وطنا اليوم:أحال مجلس الوزراء، مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إلى التقاعد.

ووفق كتاب رسمي، فإن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2023 بالاستناد إلى المادة 15 من قانون التقاعد المدني، والمادة 79/ب من نظام الخدمة المدنية، الموافقة على إحالة الدكتور محمد كنانة إلى التقاعد، ابتداء من 1/9/2023.

وبحسب قرار المجلس، فإنه جرى ترفيع كنانة لأدنى مربوط الدرجة الخاصة قبل إحالته إلى التقاعد