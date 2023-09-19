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الكشف عن الهدية الثمينة التي قدمها وزير الدفاع الروسي لكيم

منذ ساعة واحدة
الكشف عن الهدية الثمينة التي قدمها وزير الدفاع الروسي لكيم

وطنا اليوم:كشف مدير مصنع للأسلحة عن الهدية الثمينة التي قدمها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارة الأخير لروسيا.
وقال إن شويغو أهدى الزعيم الكوري الشمالي سيفا مصنوعا صناعة يدوية من الأخشاب الثمينة والأحجار الكريمة على طراز القرن الثامن عشر.

هدايا ثمينة
وزار زعيم كوريا الشمالية روسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2019، وذكرت وكالة التلغراف المركزية الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون قدم خلال زيارته إلى إقليم بريموريه هدية لأسطول المحيط الهادئ.
وتلقى جونغ أون هدايا من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومن قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي كوبيلاش.
وبحسب مدير المصنع، فقد أهدى شويغو للزعيم الكوري الشمالي السيف المذكور والذي تم صنعه على مدار 6 أشهر وفقا لطلبية خاصة من وزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلى أن السيف مرصع بالأحجار الكريمة، ورسومات منمنمة عن الملاحم الروسية لأبطال يمتطون الخيول، تعبيرا عن قوة ونفوذ الدولة الروسية


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