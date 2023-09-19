دولة الكباريتي يرعى حفل عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من الفوج 30

وطنا اليوم:رعى دولة الاستاذ عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية مساء أمس الاثنين 18-9-2023 احتفال الجامعة بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من الفوج (30) ،بحضور الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس هيئة المديرين للجامعة ،والاستاذ عمر الحوراني نائب رئيس هيئة المديرين ، والاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة والسادة نواب الرئيس والعمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين.

وقد استهل الحفل بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من القران الكريم تلاها الطالب آدم الحديدي من كلية الضيافة وفنون الطهي .

· وقد القى كلمة الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ،حيث رحب فيها براعي الحفل وصحبه مخاطبا الخريجين والحضور قائلا :

يسرني بدايةً أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب جامعة عمان الأهلية التي تحتفل اليوم بتخريج الفوج الثلاثين من طلبتها خريجي الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2022-2023.

وإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نكون هنا اليوم في جامعة أضاءت سماء التعليم العالي في الأردن بنور التطوير والريادة والابتكار، منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن قبل أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً على يد المرحوم المؤسس الدكتور أحمد الحوراني، حتى أصبحت منارةً للعلم ومركزاً للإشعاع الحضاري.

وأضاف : إن جامعة عمان الأهلية تحمل عبء التميز وتجسد روح الوطن ومعنى العلم والمعرفة، وذلك بفضل الدعم الكبير والمتواصل من دولة رئيس مجلس الأمناء السيد عبد الكريم الكباريتي وعطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وكافة العاملين بالجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، حتى باتت مصدراً للإلهام والتحفيز للأجيال القادمة لما تحمله من تاريخ مشرف ومستقبل واعد ومشرق لطلبتها الخريجين.

ثم قال عن تميّز الجامعة في التصنيفات العالمية :

في هذا اليوم المميز، نفخر بأن نعلن لكم عن الإنجاز الذي حققته جامعة عمان الأهلية، حيث تألقت وتميزت بحصولها على المرتبة 801-850 بين أفضل الجامعات على مستوى العالم وفقاً لتصنيف QS العالمي، بالإضافة لحصولها على المرتبة الأولى على الجامعات الأردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

إن هذا التصنيف يجسد مكانة استثنائية ومميزة للجامعة في مجال التعليم العالي، ويسطر لنا إنجازاً يدعوكم جميعاً كخريجين للافتخار والاعتزاز بجامعتكم، ويعكس التفاني والجهد الكبير الذي تضعه الجامعة في تطوير التعليم والبحث العلمي، لتبقي إرثها محفوراً بأحرف من ذهب على لوحة الشرف بين الجامعات العريقة.

ثم تحدث عن الكليات والتخصصات المستحدثة في الجامعة لتواكب التطور العلمي والتميز، والتي تلبي متطلبات سوق العمل قائلا :

تعكس جامعة عمان الأهلية رؤية مستقبلية والتزاماً بالتميز الأكاديمي باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة تسعى دائماً إلى مواكبة تطورات العلم والتكنولوجيا، وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال استحداث العديد من التخصصات الجديدة لدرجتي البكالوريوس والماجستير، لتواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال توفير فرص للطلاب لاكتشاف مجالات وعلوم جديدة بأسلوب تعليمي متقدم ومتطور.

وهو ما يظهر جلياً باستحداث كلية لطب الأسنان، حيث تم إعداد هذه الكلية لتواكب سوق العمل العالمي وتجهيزها بأحدث التقنيات العالمية لتبدأ في هذا المجال من حيث انتهى الآخرون، ولتكون الأولى من نوعها على مستوى الأردن والشرق الأوسط، وتم بدء قبول الطلبة بها للفصل الدراسي الأول 2023-2024.

كما تم مؤخراً استحداث كلية إدارة الضيافة وفنون الطهي وكلية التكنولوجيا الزراعية، إضافة الى استحداث تخصصات (التسويق الالكتروني والتواصل الرقمي – التكنولوجيا المالية – تكنولوجيا تحليل الاعمال) في كلية الاعمال، وتخصص هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة، بالإضافة الى تخصص العلاج الطبيعي وتخصص التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية في كلية العلوم الطبية المساندة.

وعلى مستوى الماجستير تم استحداث برامج الماجستير في (علوم واضطرابات التواصل – علم السمع – الهندسة الطبية الحيوية – هندسة الإنشاءات وإدارة المشاريع – علوم الرياضة – علوم التمريض)

وخاطب الخريجين قائلا :

أهنئكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ونعرب لكم عن فخرنا بما حققتموه طوال سنوات دراستكم في الجامعة .. قمتم ببناء أساس لمستقبل مشرق .. تاركين بصمة تحمل عبء التغيير.. واثقين بأنكم ستكونون رواداً ومبتكرين في مجالاتكم المختلفة.. فهنيئاً لكم ما صنعت أيديكم.

وهنأ أهالي الخريجين بالقول :

لا يفوتني تقديم رسالة شكر وتقدير للآباء والأمهات وأولياء الأمور الذين بذلوا الغالي والنفيس للوصول الى هذا اليوم.. حيث إن دعمكم وتشجيعكم لأبنائكم جزء لا يتجزأ من نجاحهم، راجياً من الخريجين الوقوف لتحية أولياء الأمور.

واختتم كلمته قائلا :

وفقنا الله جميعا لخدمة جامعتنا وخدمة أردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.

· تلا ذلك قيام راعي الحفل والى جانبيه د.ماهر الحوراني وأ.د.ساري حمدان بتكريم اثنين من الاساتذة المتميزين في مجال البحث العلمي وهما :

1- الاستاذ الدكتور أحمد صامد أبو عرابي العدوان من كلية الاعمال كأفضل باحث على مستوى الكليات الانسانية بالجامعة عن العام الجامعي 2022-2023 بمجموع 63 نقطة توزعت على 23 بحثا منشورا في مجلات مصنفة في قواعد بيانات سكوبس من الفئة الاولى والثانية .

2- الدكتورة لبنى فايز عبدالله غرايبة من كلية الصيدلة كأفضل باحثة على مستوى الكليات العلمية بالجامعة عن العام الجامعي 2022-2023 بمجموع 23.5 نقطة توزعت على 12 بحثا منشورا في مجلات مصنفة في قواعد بيانات سكوبس من الفئة الاولى والثانية .

· ثم ألقت الطالبة شروق أبو رمان من كلية الدراسات العليا كلمة الخريجين والخريجات رحبت فيها براعي الحفل وبرئيس هيئة المديرين وبرئيس الجامعة والعمداء والاساتذة والحضور ، وخاطبت زملائها وزميلاتها الخريجين قائلة :

يوم انتظرناه طويلا حتى منّ الله علينا فيه بأن نرتدي عباءات التخرج ونرى فرحة الاباء والامهات .

ثم قدمت امتنانها لوالديها وعبرت عن فخرها بانها ابنتهم … وقدمت الشكر للاساتذة على جهودهم ، مهنئة الخريجين وذويهم ، ومؤكدة أن الرحلة القصيرة انتهت وبدأت الرحلة الأطول ، متمنية للخريجين والخريجات التوفيق في حياتهم العلمية والعملية .

· ثم قام الاستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة بتلاوة بيان التخريج .

حيث قام دولة راعي الحفل والى جانبه عميد كل كلية بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز للأوائل منهم.

· هذا..وقد قدّم للحفل طالب الدراسات العليا أحمد سالم الدباس “ماجستير كلية الحقوق” حيث تميّز في كلماته وتعبيراته وكان موفقا في ذلك .

*** لمشاهدة حفل التخريج كاملا على الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=YwyAmNpgk7k