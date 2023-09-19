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فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع شركة دواتك لأنظمة إدارة الصيدليات‎

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا توقع اتفاقية تعاون مع شركة دواتك لأنظمة إدارة الصيدليات‎

وطنا اليوم:قامت جامعة فيلادلفيا ممثلة بالأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا وبحضور نائب الرئيس الأستاذ الدكتور خالد سرطاوي وعميد كلية الصيدلة الدكتور يزن البطاينة بتوقيع اتفاقية التعاون المشتركة مع شركة دواتك لأنظمة إدارة الصيدليات وتتضمن تقديم خدمات الرعاية والإدارة الصيدلانية لتدريب نخبة من طلبة كلية الصيدلة على أحدث الأنظمة والتكنولوجيا ضمن المعايير الدولية لإدارة الصيدليات والتعامل بالذكاء الاصطناعي والتسهيل على الطلبة الخريجين الدخول لسوق العمل.
بدوره أشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تفتح افاقاً واسعة للتعاون المشترك بين الطرفين بما ينعكس ايجاباً على الطلبة ومما يؤدي الى الارتقاء بالمستوى الاكاديمي والتعليمي لطلبة الجامعة وصقل مهاراتهم للدخول الى سوق العمل.
ومن جانبه أعربت شركة دواتك عن بالغ شكرها وتقديرها لجامعة فيلادلفيا على حسن الاستقبال والاهتمام في توثيق أواصر التعاون المشتركة من أجل تقديم أفضل خدمة للطلبة .


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