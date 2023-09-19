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ضبط حدث يقود مركبة على طريق المطار في عمان

منذ 7 ثواني
ضبط حدث يقود مركبة على طريق المطار في عمان

وطنا اليوم:ضبطت كوادر إدارة الدوريات الخارجية، الثلاثاء، حدثا يبلغ 17 عاما، في أثناء قيادته لمركبة على طريق المطار.
وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنه جرى ضبط مركبة على طريق المطار، وبعد التدقيق تبيّن أن سائقها حدث يبلغ 17 عاما، على الرغم من تحذيرات عدم قدرتهم على التعامل مع مفاجآت الطريق.
وأضاف أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق الحدث والمركبة المضبوطة


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