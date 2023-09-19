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تسلا تنشأ مصنعا لها في هذه الدولة العربية

منذ 30 ثانية
تسلا تنشأ مصنعا لها في هذه الدولة العربية

 

وطنا اليوم – تجري المملكة العربية السعودية مباحثات أولية مع شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا من أجل إنشاء مصنعٍ لها في المملكة، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقريرٍ لها نقلًا عن مصادر مطلعة. وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إقناع شركة تسلا من خلال مساعدتها في الحصول على حق شراء كميات معينة من المعادن التي تعتمد عليها الشركة في صناعة سياراتها الكهربائية من عدة دول، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا للتقرير. وتحاول المملكة العربية السعودية إعادة هيكلة اقتصادها المعتمد بشكل أساسي على النفط عبر توطين عدد من الصناعات في البلاد، ومنها صناعة السيارات الكهربائية. ومن الجدير بالذكر أن صندوق الثروة السيادي السعودي هو المستثمر الأكبر في مجموعة لوسيد، إحدى شركات السيارات الكهربائية الناشئة الواعدة التي تطمح إلى منافسة تسلا. وذكر تقرير وول ستريت جورنال أن أحد المقترحات التي تدرسها المملكة هو تقديم التمويل لشركة ترافيجورا، المتخصصة في تجارة السلع الأساسية والمعادن، في مشروع متعثر لها لاستخراج الكوبالت والنحاس في الكونغو، مما قد يساهم في تزويد مصنع تسلا بالإمدادات اللازمة.


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