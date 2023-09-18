الشارع الرياضي يتفاعل مع عودة الفيصلي والوحدات لاستضافة مبارياتهم في بطولة دوري أبطال أسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وطنا اليوم: تفاعل الشارع الرياضي المحلي مع عودة الفيصلي والوحدات، لاستضافة مبارياتهم في بطولة دوري أبطال أسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

ويلعب الفيصلي في دوري أبطال آسيا في المجموعة الثانية إلى جانب فرق السد القطري والشارقة الإماراتي وناساف ألأوزبكي، فيما يلعب الوحدات في كاس الاتحاد الأسيوي في المجموعة التي تضم فرق اتحاد أهلي حلب السوري، والكويت الكويتي، والكهرباء العراقي.

ويستضيف فريقا الفيصلي والوحدات مبارياتهم البيتية في عمان، وهو أمر غاب عن المشاركات الأردنية في السنوات الأخيرة، قبل أن يعود في الموسم الحالي.

ويلعب الفيصلي اليوم أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا أمام فريق ناساف الأوزبكي، فيما يلعب الوحدات يوم غد الثلاثاء أمام فريق الاتحاد السوري.

وعبر الشارع الرياضي المحلي خاصة من جماهير الفيصلي والوحدات، عن سعادته بعودة الأردن لاستضافة منافسات كاس الاتحاد الآسيوي، بعد فترة غياب، فيما لم يسبق للأردن وأن استضاف مباراة بدوري أبطال آسيا، لتأتي مباراة اليوم أمام ناساف، كحدث تاريخي، حيث تعتبر أول مباراة بهذه البطولة تقام في عمان.

وأكد رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، أن الجمهور سعيد بعودة المباريات الآسيوية للأندية إلى عمان، ما يتيح لجماهير الفيصلي والوحدات تشجيع فريقيها من أرض الملعب.

وقال لـ(بترا): “سعداء باستضافة مباريات بدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو حدث مهم، ونأمل أن يتوج بتحقيق الفيصلي لنتائج لافتة، مستفيدا من مبارياته البيتية أمم السد القطري وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي”.

وأشار الصمادي إلى أن جمهوري الفيصلي والوحدات وباقي جماهير الكرة الأردنية، سيتواجدوا بكثافة في مدرجات ستاد عمان، لتشجيع ممثلي الكرة الأردنية المتعطشة للإنجازات.

المشجع محمد العبادي، أكد حرصه على متابعة مباريات فريق الفيصلي الآسيوية من الملعب، خاصة وأنها المرة الأولى التي يلعب فيها فريق أردني على أرضه وبين جمهوره في دوري أبطال آسيا.

بدوره، أكد المدرب إبراهيم السقار تفاعل الشارع الرياضي المحلي مع عودة عمان لاستضافة المباريات الآسيوية بعد فترة غياب، بسبب جائحة كورونا، وبسبب نظام البطولة الذي كان يفرض على الفريق المشارك بدوري أبطال آسيا اللعب خارج أرضه وبنظام التجمع، ما حرم الجمهور الاردني من مشاهدة فريقه في الملاعب الأردنية، متمنيا التوفيق للفيصلي والوحدات في مبارياتهم الآسيوية.