فيلادلفيا تعلن عن حاجتها مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات / كلية العلوم الطبية ‎

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:

“مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات” / كلية العلوم الطبية المساندة

وفقاً للشروط التالية:

• أن يكون أردني الجنسية

• أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في علم الغذاء والتغذية من جامعة معتمده

• معدل لا يقل عن جيد

• خبره لا تقل عن سنتين في المستشفيات.

• شهادة مزاولة مهنة التغذية السريرية في الأردن.

الوثائق المطلوبة:

• السيرة الذاتية.

• صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس والمصدقة.

• صور عن شهادات الخبرة.

• صورة عن شهادة مزاولة المهنة.

• صورة شخصية.

• صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية

دوام يوم الخميس 21/9/2023م.

للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694