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فيلادلفيا تعلن عن حاجتها مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات / كلية العلوم الطبية ‎

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تعلن عن حاجتها مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات / كلية العلوم الطبية ‎

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
“مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات” / كلية العلوم الطبية المساندة

وفقاً للشروط التالية:
• أن يكون أردني الجنسية
• أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في علم الغذاء والتغذية من جامعة معتمده
• معدل لا يقل عن جيد
• خبره لا تقل عن سنتين في المستشفيات.
• شهادة مزاولة مهنة التغذية السريرية في الأردن.

الوثائق المطلوبة:
• السيرة الذاتية.
• صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس والمصدقة.
• صور عن شهادات الخبرة.
• صورة عن شهادة مزاولة المهنة.
• صورة شخصية.
• صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية
دوام يوم الخميس 21/9/2023م.
للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694


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