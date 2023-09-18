وطنا اليوم:خسر الأردن في السَّنوات الخمس الأخيرة 2826 إنسانا بسبب حوادث السَّير، لتتحول المركبة التي صُنعت لخدمة وراحة ورفاهية الإنسان إلى أداة للقتل غير المقصود وتثقل أسرًا بالحزن سنوات طويلة، وتترك إعاقات دائمة بالأجساد أيضًا ترفع من حجم المعاناة.

وقالت إدارة السير، الاثنين، إن حوادث السير في الأردن، تؤدي إلى وفاة واحدة كل 16 ساعة.

وأضافت في رسالة نصية أرسلتها إلى هواتف العديد من المواطينن في الأردن، أن حادث سير يحدث كل ساعتين و17 دقيقة في البلاد.

وأوضحت أنه كل 31 دقيقة يقع جريح بحوادث السير، فيما سجلت 2826 وفاة بحوادث السير آخر 5 سنوات في الأردن.

وبحسب المجلس الأعلى للسكان، فإن حوادث السير جاءت السبب الثالث للوفيات في الأردن بعد أمراض الدورة الدموية والسرطان.

وبلغت التكلفة المالية لحوادث السير في الأردن، نحو 322 مليون دينار في عام 2022، وفق إحصائيات مديرية الأمن العام.

وبحسب الإحصائيات، فإن التكلفة الإجمالية لحوادث المرور خلال الأعوام الخمسة السابقة بلغت 1.6 مليار دينار، (313 مليون في 2018، و324 مليون في 2019، و296 مليون في 2020، و320 مليون في 2021، و322 مليون في 2022)