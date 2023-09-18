معرض JOHOME ينطلق 26 أيلول الجاري بدعم من “صناعة عمان”

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير الصناعة التجارة والتموين ينطلق في 26 أيلول الجاري معرض “JOHOME ” للبيع المباشر و للتعاقدات التجارية بتنظيم من غرفة صناعة عمان، بمشاركة كبيرة من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، الورق الصحي والبياضات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اوضح خلال مؤتمر صحفي، اقيم في مبنى الغرفة، الاثنين، للاعلان عن الاستراتيجية الجديدة لبرنامج “صنع في الأردن” وكذلك تسليط الضوء على معرض JOHOME، إن الغرفة تأمل ن يتمكن برنامج “صنع في الأردن” من تحقيق أهدافه بنمو الطلب على المنتجات الوطنية بما يسهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وبالتالي تقليل البطالة في الأردن، وكذلك تقليل المبالغ الصادرة من العملات الاجنبية نتيجة الاستيراد من الخارج ولا سيما استيراد بضائع يوجد لها مثيل محلي.

واضاف الجغبير ان الاحصاءات تشير أن حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي هي 42% بواقع 11.9 مليار دينار من إجمالي استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار دينار، وهذه النسبة قد تبدو للبعض جيدة، غير أنها دون الطموح وخاصة في ظل توجيهات الملك بضرورة الاعتماد على الذات، وهو ما تعمل “صنع في في الأردن” على تحقيقه، بفضل تعاون جميع الوزارات والمؤسسات ودعم الاعلام ايضا، مشيرا الى ان برنامج “صنع في الأردن” تستهدف زيادة حصة المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية وكذلك نمو الصادرات الوطنية بنسبة 15% سنويا في بعض القطاعات ذات الميزة التنافسية.

وفيما يتعلق بشعار “صنع في الأردن” الجديد اوضح الجغبير انه تم اختيار الطائر السينائي كشعار لصنع في الأردن، حيث سيتم الطلب من الشركات الصناعية الراغبة بوضع الشعار الجديد الالتزام بمجموعة من المعايير التي تعكس جودة منتجاتها، وفي المقابل سيتم منح هذه الشركات مزايا تفضيلية في عدد من الوزارات والمؤسسات.

من جهته بين رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم معرض جو هوم المهندس محمد الشاعر، أن المعرض سيقام خلال الفترة 26 – 30 ايلول الجاري في المركز الاردني للمعارض الدولية / قاعات مكة مول، وبمساحة تتجاوز الفين متر مربع، ويستهدف تجار الجملة والمفرق في الأردن والمنطقة العربية، حيث تم تخصيص اوقات خاصة لزيارة التجار، فيما سيتم تخصيص الفترة من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور، موضحا ان المنتجات التي ستعرض في المعرض تشمل المنظفات والمعطرات بكافة أنواعها، المعمقات والورق الصحي والبيّاضات، الادوات البلاستيكية المنزلية، مستحضرات التجميل، الاجهزة الكهربائية المنزلية، موضحا ان المشاركة في المعرض ستكون مدعومة من غرفة صناعة عمان ، كما سيقام ضمن فعاليات المعرض بانوراما الصناعة الأرنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية، اضافة الى توزيع جوائز على مدار الساعة، واقامة ركن للأطفال مع فريق متخصص وكذلك اقامة ركن الضيافة الذي يتضمن تقديم عينات مجانية من الأطعمة الأردنية