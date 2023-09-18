الأردنية تلتفت إلى تكريم طلبتها وطلبة الجامعات الأخرى المبدعين ثقافيا .. صور

وطنا اليوم:فصل جديد يوشك أن يبدأ في كتاب الجامعة الأردنيّة، وهي على مشارف استقبال الطلبة في العام الدراسيّ الجديد؛ ورغم ما يحضر في الذهن حال ذكر الدراسة، تظلّ الأردنيّة حريصة على تفادي اختزال التعلّم بالتّدريس، حرصها على دعم الإبداع، وتكريم الطلبة المبدعين، أولئك الذين عرفوا الجمال وعُرف بهم.

ومثل طير عثر على وطنه بعد سفرٍ طويل، كذلك كانت الجامعة، التي أخذت من شغف رئيسها الدكتور نذير عبيدات بالإبداع ومواضع الجمال ما أخذت، فهو الذي قال في موضع تكريم الشعراء الفائزين بمسابقة “شاعر الجامعات الأردنيّة”، والطلبة الفائزين بجائزة الجامعة الأردنية للإبداع الثقافي الطلابي، الحدثان اللذان أشرف عليهما ونظمهما منتدى الجامعة الثقافي “ما أجمل أن نرى الكلمات تصطفّ الواحدة جوار الأخرى لتضفي رونقا آخر على المعنى والشكل والحياة؛ وحين نواجه بالشعر، بنص نثري، بصورة فوتوغرافية، خط عربي، فنتشكيلي، يصل الجمال الكامن في تنسيق كل واحدة منها إلى العقل والقلب بكل يسر وسهولة، وحينها، نشعر بما تضفيه من جمال ومعنى حقيقي، على الجامعة أن تحتفظ به إنجازًا سطّره طلبتها وطلبة الجامعات الأردنية الأخرى”.

وفي هذه المناسبة أيضا، قال رئيس المنتدى الدكتور إسماعيل السعودي إن مسابقة “شاعر الجامعات الأردنية 2023” التي حملت اسم شاعر الأردن الأكبر “عرار” وجائزة الجامعة الأردنية للإبداع الثقافي الطلابي في موسمها الثالث، جاءتا ضمن رؤية الجامعة وإدارتها من وراء تأسيس المنتدى، لتكون الجامعة منبر نور وثقافة للوطن كله، وإنهما لن تكونا الأخيرتين، بل ستعقبهما مسابقات أُخرى تهدف إلى تنمية إبداع الطلبة، وإنارة طريق المستقبل والأمل لهم.

ويحصل الفائزون على مكافآت ماليّة قدرها 1000 دينارٍ لأصحاب المركز الأوّل، و750 دينارًا لأصحاب المركز الثّاني، و500 دينارٍ لأصحاب المركز الثّالث.



هذا وقد سلم عبيدات الطلبة الفائزين جوائزهم، كما كرم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة والجائزة، بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة والعمداء والمدراء والإداريين، وجمع من الضيوف والمهتمين.