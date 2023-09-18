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برعاية وزير السياحة.. كلية فنون الطهي في عمان الأهلية تستضيف مسابقة طهي اللحوم

منذ ساعة واحدة
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وطنا اليوم:برعاية معالي وزير السياحة والآثار السيد مكرم القيسي استضافت كلية فنون الطهي والضيافة بجامعة عمان الأهلية مسابقة طهي اللحوم الأمريكية الخاصة بالشباب والتي تنظمها جمعية مصدري اللحوم الامريكية بالتعاون مع جمعية الطهاة الأردنيين.
وقد شارك بالمسابقة 24 مشاركا من مختلف الكليات المتخصصة والمراكز التدريبية وقطاع الضيافة الذين تلقوا تدريبا مسبقا عن طهي اللحوم وحصلوا على شهادات مشاركة، تأهل منهم 6 متسابقين للمرحلة النهائية، علما بأن هذه المسابقة تعقد في كل من مصر ولبنان والأردن وتهدف الى تطوير مهارات الشباب في الطهي ومساعدتهم لبناء مستقبل مزدهر في مجال الضيافة وفنون الطهي.
وفي الختام سلم معالي الوزير ورئيس جامعة عمان الأهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان الميداليات والجوائز المالية للفائزين.
كما قدّم الاستاذ الدكتور ساري حمدان درع الجامعة التذكاري تكريما لمعالي الوزير تقديرا لجهوده في دعم هذه المبادرة.
ويذكر أنه تم استحداث برنامج إدارة الضيافة وفنون الطهي بالجامعة في العام 2021 وتطورت لتصبح كلية فنون الطهي والضيافة في العام 2023 والتي تهدف الى تخريج كوادر مدربة ومؤهلة قادرة على قيادة قطاع الضيافة الأردني الى عصر جديد متقدم في التنافسية العالمية


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