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التعليم العالي : لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

منذ ساعة واحدة
التعليم العالي : لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بأن فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024 ستنتهي في تمام الساعة (12) الثانية عشرة ليلاً من مساء اليوم الاثنين الموافق 18-9-2023.
وأكدت أن هذا الموعد سيكون نهائيا ولن يكون هناك أي تمديد على فترة تقديم الطلبات.
ودعت الوحدة جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات ولم يقوموا حتى اللحظة بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق، أو طلبة السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتحميل الوثيقة المطلوبة، سرعة تسديد رسم طلب الالتحاق، وتحميل الوثيقة المطلوبة قبل منتصف ليل اليوم، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة


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