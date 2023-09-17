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منتدى حائط المدينة الثقافي ينظم أمسية شعرية بعنوان: “نسائم الخريف”

منذ ساعتين
منتدى حائط المدينة الثقافي ينظم أمسية شعرية بعنوان: “نسائم الخريف”

وطنا اليوم: نظم منتدى حائط المدينة الثقافي، وبالتعاون مع منتدى جبل عوف للثقافة في بيت إربد التراثي، مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان: “نسائم الخريف”.

وتحدثت رئيس منتدى حائط المدينة الثقافي، زينب الناطور، عن المنتدى والأنشطة والأمسيات الثقافية والاجتماعية التي ينفذها بالتعاون مع الهيئات الثقافية المختلفة.

كما قرأ الشعراء مي القرشي، معاذ غرايبة، أنمار المنسي، مجموعة من القصائد التي تتغنى بالوطن وبأجواء شهر أيلول وجمال فصل الخريف.

وتضمنت الأمسية فقرات غنائية منوعة من الطرب الأصيل قدمها الفنانان كمال ضراغمة ومحمود حمادنة، لاقت جميعها استحسان الجمهور الحضور.


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