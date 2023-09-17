بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

شاهد : كلية طب الأسنان في جامعة البترا

منذ دقيقتين
شاهد : كلية طب الأسنان في جامعة البترا

وطنا اليوم:​يعد مجال طبّ الأسنان مزيجًا مذهلاً من العلم والفن والرعاية الودودة للمرضى. فهو يتطلب فهمًا عميقًا لصحة الفم والأسنان والتزامًا بالتعلم المستمر، ورغبة حقيقية في تحسين حياة المرضى. اليوم، بينما نطلق برنامجنا الجديد في طبّ وجراحة الأسنان، نضع الأسس لجيل جديد من المتخصصين في طبّ الأسنان الذين نوقن بأن تتجسد فيهم هذه المبادئ ليعيدوا تعريف التفوق في الرعاية الصِحّيّة الفموية.

الرؤية الرسالة الأهداف
​أن تكون كُلِّيَّة طبّ الأسنان في جامعة البترا الخيار الأفضل للعلماء والمتعلمين في مجال طبّ الأسنان والرائدة في نوعية وجودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:38

لأوّل مرة في الأردن .. أورنج فايبر تقدّم التكنولوجيا الأحدث والأكثر تقدماً WiFi 6

15:33

#عاجل عطلة رسميَّة في 27 أيلول بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشريف

15:28

رئيس مجلس الأعيان يدعو الحكومة لتغليظ عقوبات حمل السلاح

15:20

القيسي يجول في مواقع الفحيص السياحية

15:18

هل منع إيلون ماسك حرباً نووية بين روسيا وأوكرانيا؟

15:10

بعد حادثة المواطن الكويتي .. طرابزون لا تريد أن ترى سياحا عربا في شوارعها

14:58

هل تحولت اليوغا والتنمية البشرية إلى أداة للاحتيال؟

14:51

البياضي وسليمان يؤديان القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

14:46

اتفاقية لتطوير مناهج اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف

14:41

الحبس 4 سنوات لـ3 أشخاص عذبوا حدثا في الزرقاء

14:06

واشنطن تُبلغ تل أبيب وقف السعودية اتصالات تطبيع العلاقات

13:59

صعوبات كبيرة في حصر أعداد الفلسطينيين المفقودين في ليبيا

وفيات
والدة الزميل عبدالفتاح الكايد في ذمة اللهوفاة دكتور أردني في البوسنةوفيات الأحد 17-9-2023وفيات الجمعة 15-9-2023وفيات الخميس 14-9-2023