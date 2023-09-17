شاهد : كلية طب الأسنان في جامعة البترا

وطنا اليوم:​يعد مجال طبّ الأسنان مزيجًا مذهلاً من العلم والفن والرعاية الودودة للمرضى. فهو يتطلب فهمًا عميقًا لصحة الفم والأسنان والتزامًا بالتعلم المستمر، ورغبة حقيقية في تحسين حياة المرضى. اليوم، بينما نطلق برنامجنا الجديد في طبّ وجراحة الأسنان، نضع الأسس لجيل جديد من المتخصصين في طبّ الأسنان الذين نوقن بأن تتجسد فيهم هذه المبادئ ليعيدوا تعريف التفوق في الرعاية الصِحّيّة الفموية.

الرؤية الرسالة الأهداف

​أن تكون كُلِّيَّة طبّ الأسنان في جامعة البترا الخيار الأفضل للعلماء والمتعلمين في مجال طبّ الأسنان والرائدة في نوعية وجودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع