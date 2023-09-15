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وزارة الامن الداخلي تكشف عن اكبر تهديد تواجهه امريكيا داخليا

منذ ساعتين
وزارة الامن الداخلي تكشف عن اكبر تهديد تواجهه امريكيا داخليا

 

وطنا اليوم – توقعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن تكون المخدرات غير المشروعة أحد أكبر التهديدات للأمن القومي خلال عام 2024، مع تجاوز عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة 100 ألف شخص في العام الماضي. وفي تقرير نشرته الوزارة، توقعت أن تستمر المخدرات غير المشروعة التي تنتج في المكسيك وتباع في الولايات المتحدة، في قتل عدد أكبر من الأميركيين مقارنة بأي تهديد آخر. وجاء في التقرير: “بينما يشكل الإرهابيون تهديدا دائما للوطن، فإن المخدرات تقتل وتؤذي عددا أكبر بكثير في الولايات المتحدة سنويا”.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن مهربي المخدرات ساهموا في العام الماضي في إنتاج مزيج أكثر فتكا من مخدر الفنتانيل وترويجه في السوق، الأمر الذي أدى إلى زيادة حالات الوفاة بسبب الجرعات الزائدة. ومن المتوقع أن يظل الفنتانيل السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالمخدرات في الولايات المتحدة خلال عام 2024، وفقا للتقرير. ويشير التقرير أيضا إلى أن المخدرات غير المشروعة تؤثر على المجتمعات الأميركية، لأنها تعزز “المشاريع الإجرامية العنيفة وغسيل الأموال والفساد الذي يقوض سيادة القانون”. وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها استثمرت في منع هذه المخدرات الخطيرة وغير القانونية من دخول البلاد، وصادرت المزيد من الفنتانيل، واعتقلت عددا أكبر من الأشخاص لارتكابهم جرائم مرتبطة به.


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