التعليم العالي يعقد ورشة عمل لتسكين المؤهلات في الإطار الوطني

وطنا اليوم: عقدت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان “تسكين المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات”.

وجرى خلال الورشة، مناقشة ضرورة التنسيق والتنظيم بين مخرجات التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وحاجات سوق العمل المحلي والإقليمي من مهارات وكفايات تكون قادرة على إحداث التغيير والتطوير فيه.

وقال نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور زيد العنبر، إن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات يركز دائما على مخرجات العملية التعليمية؛ الأمر الذي يحتم على مؤسسات التعليم العالي إنشاء برامجها التدريسية، وفقاً لحاجات سوق العمل، بحيث تكون مخرجات تعليمية واضحة ومتوافقة مع مواصفات المستوى المراد تسكين المؤهلات به، ضمن سياسات ومعايير التسكين المعمول بها في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

وأشار الدكتور العنبر، إلى أن هيئة الاعتماد تعمل دائما على أن تكون شريكًا داعماً في الجهود الوطنية لتحسين وتجويد نوعية التعليم في المملكة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم الطالب الجامعي في مسيرته التعليمية ليكون أكثر إبداعاً وتميزاً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تجويد وتحسين مخرجات التعلم، وزيادة كفاءة المؤهلات وتأطيرها والاستفادة منها، تحقيقًا لأهداف تطوير التعليم والتدريب المنبثقة من الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

من جهته، ثمن مندوب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور أحمد العجلوني، دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كونها مرجعًا رئيسًا لمؤسسات التعليم ومؤسسات الاعتماد وضمان الجودة، مؤكدًا على ضرورة اتباع السياسات العامة التي تحكم عملية تسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، وفق معايير وطنية مستندة على معايير دولية متقدمة.

وعرض مساعد رئيس جامعة الحسين التقنية للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى حبيب، تجربة الجامعة في تسكين المؤهلات وتصميم مصفوفة المهارات.

كما قدم الدكتور زياد السعد من جامعة اليرموك، وعميد كلية عمون الجامعية التطبيقية الدكتورة ديمة استيتية، شرحاً عن متطلبات التطبيق الأمثل للإطار الوطني الأردني للمؤهلات في مؤسسات التعليم العالي، وآلية وإجراءات تعبئة طلب تسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات.

من جانب آخر، قدم عدد من خبراء الإطار الوطني الأردني للمؤهلات من الجامعات الأردنية، عرضًا تفصيليًا عن تجربة جامعاتهم في تسكين عدد من المؤهلات في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.