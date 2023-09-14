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طلبة كلية الطب في “الأردنية” يحصدون أعلى العلامات على مستوى العالم في القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية

منذ ساعة واحدة
طلبة كلية الطب في “الأردنية” يحصدون أعلى العلامات على مستوى العالم في القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية

 

وطنا اليوم  – حصل أربعة أطباء من خريجي الجامعة الأردنية على أعلى العلامات، التي لم يسبقها إليهم أحد، في امتحان القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية ” الجزءالسريري “لعام 2023، مسجلين بذلك إنجازا أردنيا متميزا في هذا الامتحان على مستوى العالم.
وحصل الطبيب أحمد جمال الشروف على علامة 282؛ الأعلى في امتحان معادلة الشهادة الأمريكية، فيما حصل الطبيب توفيق تحسين برقاوي على علامة 281، أما الطبيب إسحق سالم خوري فحصل على علامة 280، بينما حصل الطبيب أحمد عز الدين كفاف على علامة 274 في هذا الامتحان، الذي تنافس فيه عدد كبير من الأطباء من حول العالم.
وعقب هذا الإنجاز، عبر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات عن فخره بخريجي الجامعة الأردنية الذين تعلموا في كلية الطب؛ وأكمل مشيدًا بكلية الطب التي تشكّل علامة فارقة على مستوى الأردن الغالي، مؤكدا أنها ترفد المجتمع الطبّي والإنسانّي سنويًّا بفوج جديد مميز مبدع، يسعى طلبته في الأرض ليسطروا النجاح تلو النجاح والإبداع تلو الإبداع.

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