البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته السنوية للتبرع بالدم تحت عنوان نقطة دم = حياة 

وطنا اليوم:انسجاماً مع استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من واجبه الإنساني نحو خدمة المجتمع، نظم البنك العقاري المصري العربي حملته السنوية الرابعة على التوالي للتبرع بالدم تحت عنوان ” نقطة دم = حياة “والتي اقيمت في المبنى الرئيسي للبنك، بالتعاون مع بنك الدم، وجاءت هذه الحملة ضمن أنشطة برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك التي تعمق من مفهوم التكافل ونشر قيم التآخي والعطاء والخير بين أفراد المجتمع.

واستقطبت هذه الحملة الكثير من المتبرعين من موظفي البنك الذين أظهروا اهتمامهم البالغ بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، وسارعوا للتبرع بالدم استشعاراً لأهمية هذه المبادرات في إنقاذ أرواح الكثير من المرضى والمصابين ممن هم في أمس الحاجة إلى الدم، فضلا ًعن وعيهم بأهمية التبرع بالدم لصحة المتبرع.

وثمن المدير الإقليمي المفوض للبنك العقاري المصري العربي أحمد العسكري الجهود التي يوليها بنك الدم الاردني ووزارة الصحة لتوفير المخزون من الدم للمحتاجين والحرص الدائم على النهوض بواقع العمل التطوعي وزيادة نسب المشاركة فيه، للمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية وخدمة المجتمع.

وأضاف العسكري سعدنا كثيراً بما أبداه موظفونا المشاركون في الحملة من عطاء ورغبة حقيقية في المشاركة بدور فاعل في هذه المبادرة المهمة، ومما لا شك فيه أن الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الحملة سيكون مصدراً لإلهامنا لتنظيم المزيد من المبادرات المجتمعية الهادفة لرفع مستوى الوعي بالحالات الصحية الحرجة التي تحتاج نقل الدم.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لجهود البنك ومبادراته المتميزة في مجال الرعاية الصحية، سعياً إلى نشر ثقافة العمل الخيري، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

ووجهت إدارة مديرية بنك الدم رسالة شكر وتقدير لإدارة وموظفي البنك العقاري المصري العربي على إنجاح هذه الحملة، واستجابتهم بالتبرع بالدم مع التأكيد على استمرارية التواصل مع البنك لعقد المزيد من حملات التبرع بالدم.