شاغر وظيفي في جامعة فيلادلفيا‎

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:

2. “مشرف ومدرب سريري” / كلية التمريض

وفقاً للشروط التالية:

أن يكون أردني الجنسية

أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير في تخصص التمريض من جامعة معتمدة بمعدل لا يقل عن جيد وشهادة الاختصاص من المجلس التمريضي الأردني

شهادة مزاولة المهنة

الوثائق المطلوبة:

السيرة الذاتية

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس والمصدقة وشهادة الماجستير

صور عن شهادات الخبرة

صورة عن شهادة مزاولة المهنة

صورة شخصية

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة

تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية

دوام يوم الخميس 21/9/2023م.

للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694