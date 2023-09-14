بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

شاغر وظيفي في جامعة فيلادلفيا‎

منذ ساعة واحدة
شاغر وظيفي في جامعة فيلادلفيا‎

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
2. “مشرف ومدرب سريري” / كلية التمريض

وفقاً للشروط التالية:
أن يكون أردني الجنسية
أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير في تخصص التمريض من جامعة معتمدة بمعدل لا يقل عن جيد وشهادة الاختصاص من المجلس التمريضي الأردني
شهادة مزاولة المهنة

الوثائق المطلوبة:
السيرة الذاتية
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس والمصدقة وشهادة الماجستير
صور عن شهادات الخبرة
صورة عن شهادة مزاولة المهنة
صورة شخصية
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة

تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية
دوام يوم الخميس 21/9/2023م.
للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

لمن يدعي انه فوق القانون …

14:12

إطلاق موسم قطف التمور الأردني 2023

14:07

الأمن العام: القبض على 22 تاجراً ومروجاً للمخدرات

14:03

البدء باستقبال طلبات المنح الدراسية بالأكاديميات العسكرية الأمريكية

14:01

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الأحد المقبل

13:58

المنازل والحكومة يستهلكان 48% من كهرباء الأردن

13:12

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات / كلية العلوم الطبية المساندة‎

12:57

خبير بيئي: الزلازل تؤكد دخول الأرض مرحلة الغليان

12:50

شاهد بالفيديو : الكشف عن جثث لمخلوقات غير بشرية في المكسيك

12:39

فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يتوجه إلى ليبيا

12:37

معرض عمّان للكتاب 2023 ينطلق تحت الرعاية الملكية في 21 أيلول

12:33

الأشغال تنهي مشروع إعادة تأهيل لجزء من طريق المفرق-الصفاوي

وفيات
وفيات الخميس 14-9-2023وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023