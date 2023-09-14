شاهد بالفيديو : الكشف عن جثث لمخلوقات غير بشرية في المكسيك

وطنا اليوم:استضاف الكونغرس المكسيكي الثلاثاء جثثا محنطة زُعم أنها تعود لكائنات “غير بشرية” انتشلت من كوسكو بيرو، في مكسيكو سيتي.

وأظهر مقطع فيديو مجريات الجلسة البرلمانية، التي كشفت عن الحدث “غير العادي”، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تناول هذه الظاهرة رسميًا في المكسيك.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” كشفت مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري عن خريطة تظهر أكثر المناطق التي تتلقى منها بلاغات حول أجسام مجهولة أو ما يُعرف باسم “UFO”.

وتمثلت الخريطة مناطق في الشرق الأوسط وشرق آسيا والجانبين الشرقي والغربي للولايات المتحدة الأمريكية