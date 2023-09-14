11 إصابة بتدهور مركبة على أوتوستراد الزرقاء – المفرق

وطنا اليوم:قالت الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، صباح الخميس، إن حادث سير وقع على أوتوستراد الزرقاء – المفرق.

وأوضحت الدوريات الخارجية، أن الحادث نتج عنه إصابة 11 شخصاـ معظمهم أطفال، جراء تدهور المركبة خارج حرم الشارع العام.

وأشارت إلى أن كوادر الدفاع المدني حضرت على الفور إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وعللت الدوريات الخارجية سبب الحادث؛ التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ مما أدى إلى فقدان السيطرة وتدهور المركبة