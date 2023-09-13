بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

التعليم العالي يعلن موعد امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في الثانوية العامة الأجنبية

منذ 14 ثانية
التعليم العالي يعلن موعد امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في الثانوية العامة الأجنبية

وطنا اليوم: وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2023-2024
• موعد عقد الامتحان : يوم الخميس الموافق 21-9-2023 وفقاً للترتيبات التالية :
• سيتم عقد الامتحان على ثلاث جلسات الأولى (9-11) صباحاً، والثانية (12-2) ظهراً، والثالثة (3-5) عصراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين.
• مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)
• يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.
• ملاحظات في غاية الأهمية:
– يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.
– الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
– على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول.
– يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.
– يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.
ملاحظات هامة جداً :
1) أي طالب يتغيب عن الامتحان يفقد حقه في المنافسة على مقاعد البرنامج العادي.
2) إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
للإطلاع على أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) المدعوين للامتحان، وموعد الجلسة لكل طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي https://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement15.aspx


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:12

ماستركارد ودليفري هيرو يتعاونان لتقديم تجارب مبتكرة للمستهلكين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

22:09

ارشيدات يكشف سر انسجابه من انتخابات نقابة المحاميين

21:56

هذا ماسيقوله الائمة على المنابر الجمعة القادمة

21:31

4 وفيات وإصابة آخرون في مخيم ملكة بقطاع غزة

21:23

مركز دراسات التنمية المستدامة ينظم ورشة تدريبية للحوكمة في القطاع الصحي

21:13

النجادا يؤكد تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح

21:04

الساكت: انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر على نمو الصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي

20:49

التحقيق بوفاة ستيني وجد مشنوقاً في الأغوار الشمالية

20:42

مجلس النواب الأميركي يقر قانون مهسا أميني

20:32

كيف ستتعامل وزارة الصحة مع السلالات الجديدة من كورونا في الأردن ؟

20:24

مفوض سلطة إقليم البترا يوضح خلفيات توسيع رقعة الإقليم الجغرافية

20:15

ما هو البروتكول المتبع عند وصول المريض إلى طوارئ مستشفى الأمير حمزة ؟

وفيات
وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023