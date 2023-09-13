التعليم العالي يعلن موعد امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في الثانوية العامة الأجنبية

وطنا اليوم: وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2023-2024

• موعد عقد الامتحان : يوم الخميس الموافق 21-9-2023 وفقاً للترتيبات التالية :

• سيتم عقد الامتحان على ثلاث جلسات الأولى (9-11) صباحاً، والثانية (12-2) ظهراً، والثالثة (3-5) عصراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين.

• مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)

• يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.

• ملاحظات في غاية الأهمية:

– يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.

– الامتحان محوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

– على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول.

– يحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة.

– يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.

ملاحظات هامة جداً :

1) أي طالب يتغيب عن الامتحان يفقد حقه في المنافسة على مقاعد البرنامج العادي.

2) إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.

للإطلاع على أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) المدعوين للامتحان، وموعد الجلسة لكل طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي https://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement15.aspx