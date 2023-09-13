بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

مركز دراسات التنمية المستدامة ينظم ورشة تدريبية للحوكمة في القطاع الصحي

منذ ساعة واحدة
مركز دراسات التنمية المستدامة ينظم ورشة تدريبية للحوكمة في القطاع الصحي

وطنا اليوم: نظم مركز دراسات التنمية المستدامة والتكنولوجيا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع جمعية سيدات الرفيد الزراعية، اليوم الأربعاء ورشة تدريبية حول الحوكمة والمساءلة المجتمعية في القطاع الصحي.

وتهدف الورشة التي أقيمت في ملتقى الحسن بن طلال للفكر والحوار في لواء بني كنانة، إلى تعزيز المساءلة المجتمعية في قطاع الصحة.

وأشار مدير المركز الدكتور عمار المعايطة الى أن الورشة سلطت الضوء على أهداف المشروع والأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة المجتمعية في قطاع الصحة من خلال أنشطة تفاعلية، مبينا أن الورشة خطوة حاسمة في الجهود المتواصلة لتحسين الحوكمة والمساءلة في قطاع الصحة، وتعود بالفائدة على المجتمعات المحلية والمؤسسات الصحية على حد سواء.

وأضاف إن الورشة تأتي استمرارا لجهود المركز في تطوير الممارسات المستدامة في قطاع الصحة، وجزء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير الأدوات الذي يهدف إلى تعزيز المساءلة المجتمعية داخل المؤسسات الصحية، ضمن مبادرة “تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة” مشروع نزاهة الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن من خلال مركز “راصد”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:12

ماستركارد ودليفري هيرو يتعاونان لتقديم تجارب مبتكرة للمستهلكين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

22:09

ارشيدات يكشف سر انسجابه من انتخابات نقابة المحاميين

21:56

هذا ماسيقوله الائمة على المنابر الجمعة القادمة

21:31

4 وفيات وإصابة آخرون في مخيم ملكة بقطاع غزة

21:13

النجادا يؤكد تكاتف الجهود لنبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح

21:04

الساكت: انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر على نمو الصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي

20:49

التحقيق بوفاة ستيني وجد مشنوقاً في الأغوار الشمالية

20:42

مجلس النواب الأميركي يقر قانون مهسا أميني

20:32

كيف ستتعامل وزارة الصحة مع السلالات الجديدة من كورونا في الأردن ؟

20:24

مفوض سلطة إقليم البترا يوضح خلفيات توسيع رقعة الإقليم الجغرافية

20:15

ما هو البروتكول المتبع عند وصول المريض إلى طوارئ مستشفى الأمير حمزة ؟

20:08

توصية نيابية بتصويب الوضع الإداري لمياه اليرموك

وفيات
وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023