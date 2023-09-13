مركز دراسات التنمية المستدامة ينظم ورشة تدريبية للحوكمة في القطاع الصحي

وطنا اليوم: نظم مركز دراسات التنمية المستدامة والتكنولوجيا في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع جمعية سيدات الرفيد الزراعية، اليوم الأربعاء ورشة تدريبية حول الحوكمة والمساءلة المجتمعية في القطاع الصحي.

وتهدف الورشة التي أقيمت في ملتقى الحسن بن طلال للفكر والحوار في لواء بني كنانة، إلى تعزيز المساءلة المجتمعية في قطاع الصحة.

وأشار مدير المركز الدكتور عمار المعايطة الى أن الورشة سلطت الضوء على أهداف المشروع والأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة المجتمعية في قطاع الصحة من خلال أنشطة تفاعلية، مبينا أن الورشة خطوة حاسمة في الجهود المتواصلة لتحسين الحوكمة والمساءلة في قطاع الصحة، وتعود بالفائدة على المجتمعات المحلية والمؤسسات الصحية على حد سواء.

وأضاف إن الورشة تأتي استمرارا لجهود المركز في تطوير الممارسات المستدامة في قطاع الصحة، وجزء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير الأدوات الذي يهدف إلى تعزيز المساءلة المجتمعية داخل المؤسسات الصحية، ضمن مبادرة “تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة” مشروع نزاهة الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن من خلال مركز “راصد”.