التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بمؤتمر دولي حول الزراعة المبتكرة وبدورة للنانو تكنولوجي

وطنا اليوم:شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية بفعاليتين هامتين قبل أيام : الاولى في المؤتمر الدولي الاول للزراعة التكنولوجية تحت عنوان (الزراعة المبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي IAFS ) ، بينما الثانية في الدورة التدريبة بعنوان ” استخدامات النانو تكنولوجي وتطبيقاتها “.

فقد شارك الدكتورعبدالوارث المنيفي، عضو هيئة التدريس بالكلية في المؤتمر الدولي الاول للزراعة التكنولوجية والذي نظمته جامعة البلقاء التطبيقية حيث تحدث خلال الجلسة الرابعة للمؤتمر حول دور المواد النانوية المصنعة من الفطريات في تقليل التأثير الضار للإجهادات الحيوية وغير الحيوية التي يتعرض لها النبات، منوها الى أهمية استخدام وتوظيف المواد النانوية المصنعة حيويا في حماية النباتات ، مؤكدا على التوجه الجديد والواعد لتطوير وتحديث أنماط الزراعة المتبعة حاليا لغرض زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أما في الفعالية الثانية دورة استخدامات النانو تكنولوجي وتطبيقاتها والتي نظمها المركز الوطني للبحوث الزراعية فقد شاركت المهندسة تسنيم علي من الكلية بالدورة التي تضمنت عدة مواضيع منها تعريفات خاصة بتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في المجالات الحياتية والأجهزة المستخدمة في قياس وتشخيص المواد النانوية، والطرق الخضراء لتحضير المواد النانوية المستخدمة في الزراعة والطرق الحديثة في استصلاح التربة والتركيب الكيميائي للأسمدة النانوية غير العضوية. وقد اشتملت الدورة على تطبيقات عملية في مختبرات المركز