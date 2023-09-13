بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

مصر تعتذر للكويت بسبب خطأ في كلية القيادة والاركان المصرية

منذ ساعتين
مصر تعتذر للكويت بسبب خطأ في كلية القيادة والاركان المصرية

 

 

وطنا اليوم – اعلنت وزارة الخارجية الكويتية تلقي سفارة الكويت لدى مصر اعتذارا بسبب عرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية للكويت أثناء محاضرة في إحدى الدورات التي شارك فيها ضباط كويتيون.

وقالت الخارجية في بيان، إن “سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية أوضحت أنه وردا على ما ورد لها من المكتب العسكري في القاهرة حول قيام أحد المحاضرين خلال إحدى الدورات التي يشارك فيها مجموعة من الضباط الكويتيين بعرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن الحدود الدولية لدولة الكويت، قامت السفارة وبالتنسيق مع المكتب العسكري بالقاهرة بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والجهة المنظمة لهذه الدورة للوقوف على أسباب عرض خريطة غير رسمية لا تتضمن الحدود الدولية المعترف بها لدولة الكويت”.

وأضافت أن “تلك الجهات بيّنت بأن عرض هذه الخريطة كان خطأ غير مقصود من قبل المحاضر”.

وأفادت، بأن القائمين على الدورة قدموا الاعتذار للحضور عن هذا الخطأ الذي لا يقصد به بأي حال من الأحوال الإساءة لدولة الكويت.

وأشارت إلى أنهم أكدوا على أن العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.

وفي وقت سابق، طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد المطر، كلية الأركان المصرية بالاعتذار عن عرض خريطة للوطن العربي لا تتضمن بلاده، وذلك أثناء محاضرة بمشاركة الضباط الكويتيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:57

العالم الهولندي يحذّر من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام

10:49

شاهد : تصرف لملياردير هندي مع محمد بن سلمان يثير تفاعلا

10:41

مصدر حكومي: لا عودة للتوقيت الشتوي

10:04

بتوجيهات ملكية ..إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى ليبيا

09:59

التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بمؤتمر دولي حول الزراعة المبتكرة وبدورة للنانو تكنولوجي

09:56

شركة أمنية تعلن تضامنها مع المغرب وليبيا وتقدم 30 دقيقة مجانية لعملائها

09:54

الميثاق الوطني ينتخب لجانه الشبابية الرئيسية لمحافظة العاصمة

09:50

ضبط وردم 3 ابار مخالفة وحجز حفارة مخالفة

09:38

درنة كما تبدو من الفضاء.. صورة مذهلة تكشف حجم كارثة ليبيا

09:31

عشرات القتلى بحريق مبنى سكني في فيتنام

09:24

وفيات الأربعاء 13-9-2023

09:17

بوتين وكيم يتفقدان منشآت لجمع وإطلاق الصواريخ الفضائية

وفيات
وفيات الأربعاء 13-9-2023عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023