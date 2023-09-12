بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

“مدفوعاتكم” توقع اتفاقية بتوفير بطاقات مدفوعة مسبقا مع الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
“مدفوعاتكم” توقع اتفاقية بتوفير بطاقات مدفوعة مسبقا مع الشرق الأوسط

وطنا اليوم: وقعت شركتا “مدفوعاتكم”، والشرق الأوسط لخدمات الدفع، اتفاقية تقوم بموجبها الأخيرة بتوفير بطاقات مدفوعة مسبقاً.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم علاء السلال، والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لخدمات الدفع “MEPS” علي عبد الجبار.

وقالت شركة مدفوعاتكم في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية ستتيح الفرصة لعملائها إصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً، لتمكين المستخدمين من استخدامها لغايات عدّة، وتشمل حلول دفع متطورة ومتكاملة، والشراء الآمن عبر الإنترنت، والسحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي وأجهزة نقاط البيع.

وقال السلال إن الاتفاقية ستمكن عملاءنا من الحصول على بطاقات مدفوعة مسبقاً، امتداداً لنهجنا في المحافظة على التقدّم المتواصل الذي نحققه، وتأكيداً على المكانة الرائدة التي نحتلها في قطاع خدمات الدفع محلياً وإقليمياً.

بدوره، قال عبد الجبار إن شركة “MEPS” تسعى لتوفير حلول وخدمات مبتكرة وآمنة، تلبي احتياجات الشركاء المتغيرة باستمرار، مبينا ان الاتفاقية ستقدم خدمة فريدة من نوعها إلى عملائها، وترسخ التزامها بتوفير خدمات مبتكرة وحلول تكنولوجية عصرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:53

هيثم الزواهرة يكتب: “تطوير الاقتصاد الأردني بعد مرور عام على التحديث برعايه ملكية”

17:51

الملك عبدالله والأمير الحسين يزوران قلعة مكاور الأثرية

17:48

تجارة عمان تنظم ورشة توعوية حول الخدمات الإلكترونية المقدمة من دائرة الضريبة

17:40

لأول مرة في تاريخها.. “الفوسفات الأردنية” تتمكن من تحديد أسعار بيع حمض الفوسفوريك عالميا

17:36

سليمان حويلة الزبن يكتب: ردي على مقال العجارمة والشرفات حول جواز توزير النائب

17:18

التعليم تنظم محاضرة عن أضرار التدخين وأهمية مكافحته بمستشفى المقاصد الخيرية

17:13

شباب الحسا تنظم أنشطة ثقافية بمهرجان الحسا الرابع للسامر

17:10

في لقاءه بهم.. الملك عبدالله يعبر عن فخره بأبناء مأدبا

17:07

توريد 2604 طن خضروات وفواكه إلى سوق الجملة في عمان

16:49

الملك يدعو لوضع خطة شاملة لتطوير قطاعي السياحة والزراعة في مأدبا

16:41

اليونسكو تتبنى مشروع قرار يؤكد موقف الأردن في القدس

16:36

المركزي: إبعاد شركة التأمين غير القادرة على تحقيق المتطلبات

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية