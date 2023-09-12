بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

لأول مرة في تاريخها.. الفوسفات الأردنية تحدد سعر حامض الفوسفوريك للربع الرابع عالميا

منذ ساعتين
لأول مرة في تاريخها.. الفوسفات الأردنية تحدد سعر حامض الفوسفوريك للربع الرابع عالميا

وطنا اليوم: تمكنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ولاول مرة في تاريخها، وبعد مفاوضات حثيثة، من تحديد أسعار بيع حامض الفوسفوريك عالميا للربع الرابع من هذا العام مع احدى اكبر الشركات الهندية المستهلكة لحامض الفوسفوريك.

 

وقالت الشركة انها تعاقدت لبيع 100 الف طن من حامض الفوسفوريك للتصدير الخارجي للربع الرابع من العام الحالي، بزيادة بلغت 135 دولار لكل طن عن السعر السابق،حيث كان السعر العالمي السابق 850 دولار لكل طن.

 

واكدت ان هذه الخطوة وضعت الشركة في صدراة لعب الدور الاساسي لتحديد سعر حامض الفوسفريك، ما يعزز مكانتها في السوق العالمي وقدرتها على تحديد السعر وفق تغيرات متطلبات الإنتاج.

 

وأوضحت أن هذا الارتفاع في سعر مادة حامض الفوسفوريك، سينعكس على الوضع المالي للشركة، واسعار منتجاتها من الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:02

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في ليبيا جراء الفيضانات

15:38

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

15:31

أورنج الأردن تنشىء أول شبكة 5G خلوية خاصة في المملكة لميناء حاويات العقبة

15:26

مقاطع مفزعة.. شوارع درنة الليبية تفيض بالجثث

15:13

400 ألف دينار لاستحداث 15 كاميرا مراقبة سرعة في إربد

15:10

المركزي: استقبال حوالات خارجية على محافظ إلكترونية بالشراكة مع محلات الصرافة

15:03

مجلس الوزراء يوافق على زيادة حدود سلطة إقليم البترا

14:59

الهناندة: تحويل شركات اتصالات للمدعي العام إذا لم تتراجع عن رفع الأسعار

14:38

الشرفات يرد على العجارمة: للنائب ان يصبح وزيراً

14:33

إغلاق 7 منشآت لمخالفات تدخين في الزرقاء

14:26

سلطة العقبة: ارتفاع مستويات الغبار في سماء المدينة

14:23

المحكمة الإدارية تنتصر للمدارس الخاصّة في قرار مؤقت

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية