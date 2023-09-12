لأول مرة في تاريخها.. الفوسفات الأردنية تحدد سعر حامض الفوسفوريك للربع الرابع عالميا

وطنا اليوم: تمكنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ولاول مرة في تاريخها، وبعد مفاوضات حثيثة، من تحديد أسعار بيع حامض الفوسفوريك عالميا للربع الرابع من هذا العام مع احدى اكبر الشركات الهندية المستهلكة لحامض الفوسفوريك.

وقالت الشركة انها تعاقدت لبيع 100 الف طن من حامض الفوسفوريك للتصدير الخارجي للربع الرابع من العام الحالي، بزيادة بلغت 135 دولار لكل طن عن السعر السابق،حيث كان السعر العالمي السابق 850 دولار لكل طن.

واكدت ان هذه الخطوة وضعت الشركة في صدراة لعب الدور الاساسي لتحديد سعر حامض الفوسفريك، ما يعزز مكانتها في السوق العالمي وقدرتها على تحديد السعر وفق تغيرات متطلبات الإنتاج.

وأوضحت أن هذا الارتفاع في سعر مادة حامض الفوسفوريك، سينعكس على الوضع المالي للشركة، واسعار منتجاتها من الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية.