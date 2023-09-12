بدء تأثير العاصفة دانيال على الأردن

وطنا اليوم – بين موقع طقس العرب، أن آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تأثر أجزاء عدة من الأردن بارتفاع تركيز الغبار في الأجواء وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى قرابة 4000 متر في العقبة والعاصمة عمّان، مع توقعات باستمرار تأثيره خلال الساعات المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن هذه الأجواء المغبرة اندفعت نحو المملكة الثلاثاء قادمة من الأراضي المصرية ناتجة عن الرياح المصاحبة للعاصفة (دانيال)، والتي أثرت ولا زالت تؤثر على الأراضي المصرية.

وأوصى طقس العرب بالانتباه من ارتفاع مُستويات الغبار في الأجواء و من تَبِعات ذلك على مرضى العيون و مرضى الجهاز التنفسي، وبالانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة الخارجية منها.