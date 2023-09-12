نجاح جديد لجامعة عمان الأهلية بتتويج الطالب “مصاروة” بذهبية بطولة الدوري العالمي للكراتيه

وطنا اليوم:حقق لاعب المنتخب الوطني ومنتخب جامعة عمان الأهلية للكاراتيه الطالب حسن مصاروة من كلية العلوم التربوية الميدالية (الذهبية) في ختام مشاركته بالجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي، التي احتضنتها مدينة دبلن الأيرلندية.

وحصد مصاروة الميدالية الذهبية لمنافسات وزن تحت 75 كجم، بعد انسحاب خصمه الفرنسي من النهائي بسبب الإصابة، حيث تمكن لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية للكاراتيه من تصدر مجموعته في الدور الأول بعد فوزه على اللاعب الهولندي بنتيجة 8-0، بالإضافة إلى انتصاره بالأفضلية على اللاعب الإنجليزي عقب التعادل بنتيجة 3-3.

وفي الدور ربع النهائي، فاز المصاروة على اللاعب الإيطالي بنتيجة 4-0، قبل أن يتغلب في الدور نصف النهائي على لاعب منتخب بلجيكا بنتيجة 4-1، وبهذه الميدالية رفع مصاروة حصيلة المنتخب الوطني في سلسلة جولات الدوري العالمي لعام 2023 إلى 8 ميداليات توزعت على 5 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين.

وتجدر الإشارة إلى ان الطالب حسن مصاروة قد توج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن تحت 75 كغم في بطولة الجامعات الأردنية للكراتيه، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للكراتيه في جامعة الإسراء خلال الفترة 5- 6 / 12 /2022