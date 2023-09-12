بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

نجاح جديد لجامعة عمان الأهلية بتتويج الطالب “مصاروة” بذهبية بطولة الدوري العالمي للكراتيه

منذ ساعتين
نجاح جديد لجامعة عمان الأهلية بتتويج الطالب “مصاروة” بذهبية بطولة الدوري العالمي للكراتيه

وطنا اليوم:حقق لاعب المنتخب الوطني ومنتخب جامعة عمان الأهلية للكاراتيه الطالب حسن مصاروة من كلية العلوم التربوية الميدالية (الذهبية) في ختام مشاركته بالجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي، التي احتضنتها مدينة دبلن الأيرلندية.
وحصد مصاروة الميدالية الذهبية لمنافسات وزن تحت 75 كجم، بعد انسحاب خصمه الفرنسي من النهائي بسبب الإصابة، حيث تمكن لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية للكاراتيه من تصدر مجموعته في الدور الأول بعد فوزه على اللاعب الهولندي بنتيجة 8-0، بالإضافة إلى انتصاره بالأفضلية على اللاعب الإنجليزي عقب التعادل بنتيجة 3-3.
وفي الدور ربع النهائي، فاز المصاروة على اللاعب الإيطالي بنتيجة 4-0، قبل أن يتغلب في الدور نصف النهائي على لاعب منتخب بلجيكا بنتيجة 4-1، وبهذه الميدالية رفع مصاروة حصيلة المنتخب الوطني في سلسلة جولات الدوري العالمي لعام 2023 إلى 8 ميداليات توزعت على 5 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين.
وتجدر الإشارة إلى ان الطالب حسن مصاروة قد توج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن تحت 75 كغم في بطولة الجامعات الأردنية للكراتيه، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للكراتيه في جامعة الإسراء خلال الفترة 5- 6 / 12 /2022


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:19

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء

12:12

وزارة الري تنظم محاضرة توعوية عن الواقع المائي

11:49

“البيت العربي” يناقش أزمة الصحافة الورقية وتأثرها بالإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي

11:47

بنك الإتحاد يطلق إصدارا للأسناد الدائمة في بورصة عمّان ب100 مليون دولار أمريكي

11:34

المركزية ورين ميكينغ إنوفيشن توحدان القوى لإعادة تشكيل حلول التنقل في جميع أنحاء الأردن وخارجه‎

11:18

بطيء وتقوده نساء جميلات.. تعرف على قطار كيم جونغ أون

11:10

العقبة الاقتصادية توضح بخصوص حالات اختناق الميناء

10:49

عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرم

10:47

الأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطة

10:44

العاصفة جرفت أحياء كاملة إلى البحر.. مقتل وفقدان الآلاف شرق ليبيا

10:29

السير: كاميرات المراقبة تسجل عدم وضع حزام الأمان وتغيير المسرب للسائقين

10:13

حقوق عمان الاهلية تشارك في قطر بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي

وفيات
عشيره السلايطة و الطوافحة تنعى فقيدها الحاج محمد مطلق السلايطة ابو اكرمالأسواق الحرة تعزي بوفاة الحاج محمد السلايطةوفيات الثلاثاء 12-9-2023وفيات الاثنين 11-9-2023وفاة ممرض بمستشفى البشير بجلطة قلبية