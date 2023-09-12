شراكة بين UWallet والمال للتمويل لتقديم قروض فورية لعملائها وبدون عمولات لفترة محدودة

وطنا اليوم:أعلنت UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، عن شراكة جديدة مع شركة المال للتمويل (Money for Finance) تقوم بموجبها الشركة بتقديم قروض فورية لعملائها، حيث أصبح الآن بإمكان عملاء UWallet التقدّم بطلب الحصول على قرض شخصي فوري عبر المحفظة مباشرة تتراوح قيمته بين 60-800 دينار أردني، دون عمولات و لفترة محدودة.

وقال الرئيس التنفيذي لمحفظة UWallet، الدكتور علاء نشيوات، ” إن المحفظة حريصة على تقديم كل ما هو جديد في عالم الخدمات المالية الرقمية ليلمس عملاء المحفظة قيمة مضافة للخدمات التي تقدمها المحفظة.

وأضاف نشيوات إلى أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة لمحفظة UWallet وعملائها، من خلال التقدّم بطلب القرض عبر المحفظة، وبطريقة آمنة ومريحة وسهلة في الوقت ذاته. ومن شأن الشراكة بين UWallet والمال للتمويل توفير سيولة أكبر بين يدي المشتركين وجذب عملاء جدد للمحفظة، وذلك للإستفادة من الخدمات والمزايا المتعددة التي تقدمها محفظة UWallet بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قرض فوري دون عمولات.

وقد أثنى المدير العام لشركة المال للتمويل، السيد بشار معايعة، على هذه الشراكة الاستثنائية والمتميزة مؤكداً جهود محفظة UWallet في توفير طرق جديدة وآمنة وموثوقة لعملائها، كما أفاد إلى أن هذه الشراكة ستعكس فوائدها على جميع فئات المجتمع الأردني عن طريق توفير قروض سهلة وسريعة دون ضمانات وتعقيدات وخلال عشر دقائق.

وأعرب السيد معايعة عن اعتزاز شركة المال للتمويل بالشراكات الإستراتيجية التي تقوم بها في مختلف المجالات والأصعدة لما تبنيه من رؤية تفصيلية عن رغبات عملائها في مسعى لتلبية احتياجاتهم المالية عن طريق توفير التمويل بما يتماشى مع أفضل الطرق وأساليب التكنولوجيا المالية الحديثة، لتصبح الوجهة الأولى لأي مواطن أردني في تقديم الحلول المثلى لسداد التزاماته المالية وتعزيز الشمول المالي.

حيث أن شركة المال للتمويل شركة تكنولوجيا مالية مقرها الأردن غايتها تسهيل عملية الحصول على الدعم المالي وتوفير إمكانية الدفع في وقت لاحق بكل سهولة. ومن أهدافها الاساسية تمويل الأفراد، وتقدم خدمات مالية مبتكرة تراعي الإحتياجات اليومية والطارئة، بما في ذلك قروض تجارية وإسلامية.