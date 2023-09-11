BYD الأردن تقدّم عرض استثنائي وحصري على سيارة BYD الكهربائية بالكامل طراز DOLPHIN 2023 لخريجي الثانوية الملتحقون بالجامعات

وطنا اليوم: أطلقت شركة حلول التنقل لتجارة المركبات -إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب- وبصفتها الوكيل الحصري والوحيد للعلامة التجارية BYD في الأردن، عرضًا استثنائيًا على سيارة BYD Dolphin 2024 الكهربائية بالكامل بشكل حصري لخريجي الثانوية العامة الذين سيلتحقون بالجامعات.

ويأتي إطلاق هذا العرض ضمن سياسة BYD بوضع عملائها في مقدمة الأولويات، إذ تسعى الشركة على الدوام بتزويد عملائها بأفضل العروض والخدمات التي تضمن السهولة في شراء السيارات، وتحقق كافة تطلعاتهم، وتلبي كل احتياجاتهم، وتعزز التواصل معهم، إلى جانب تشجيع الطلبة الراغبين بامتلاك سيارات BYD الكهربائية المميزة في بداية رحلتهم الأكاديمية.

وفي تفاصيل العرض، فإن شركة BYD تمنح خريجي الثانوية العامة المقبلين الذين سيلتحقون بالجامعات إمكانية شراء سيارة DOLPHIN 2023 بالأقساط، بقسط شهري يبدأ من 293 دينار، مع كفالة مصنعية لمدة 8 سنوات. وستتكفّل BYD أيضًا بدفع القسط الجامعي الأول للطالب.

وبالحديث عن سيارة DOLPHIN 2023 فتضم محرك بقوة 94 حصان، وعزم يصل إلى 180 نيوتن، أما مداها فيصل إلى 405 كيلومتر بالشحنة الواحدة، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط. وتتمتع بغرفة قيادة مريحة وعملية، بدءًا من عجلة القيادة متعددة الوظائف مرورًا بالشاشة الوسطية القابلة للدوران بحجم 12.8 بوصة، ونوافذ كهربائية، ونظام التكييف الأوتوماتيكي، ختامًا بالمقاعد الجلدية الأنيقة والمرايا الكهربائية القابلة للطي.

كما تتمتع DOLPHIN 2023 بمجموعة من أنظمة السلامة والأمان، مثل نظام مثبت السرعة، ونظام استعادة طاقة الكبح، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام منع انغلاق المكابح، ونظام توزيع قوة المكابح، ونظام التحكم الديناميكي بالسيارة، ونظام المساعدة على صعود التلال.

وقال السيد عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب -الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي وBYD في الأردن: “يأتي إطلاق هذا العرض ضمن سياسة مجموعة بسطامي وصاحب الساعية إلى تجاه تعزيز الوعي بأهمية النقل المستدام المعتمد على الطاقة المتجددة. حيث يمثل هذا العرض خطوة إيجابية تشجّع الشباب الأردني على المشاركة في تحقيق التغيير الإيجابي من خلال تبني تكنولوجيا السيارات الكهربائية في بداية ميسرة حياتهم”.

وفي سياق متصل، قال السيد عمار الجعبري، المدير العام لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات: “لقد عَمدنا إلى إطلاق هذا العرض الاستثنائي على سيارات BYD التزامًا من شركة حلول التنقل لتجارة المركبات بتقديم أفضل العروض لعملائها، إذ يعد العرض فرصة مميزة لإهداء الناجحين سيارات كهربائية صديقة للبيئة تكون لهم خير مُعين في رحلتهم الأكاديمية والعملية القادمة. بمواصفات تقنية مذهلة ترتقي بمستوى السلامة والأمان فيها”.

هذا وتدعو شركة حلول التنقل لتجارة المركبات -الوكيل الحصري والوحيد للعلامة التجارية BYD في الأردن- واحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب بزيارة معرضها الكائن في عمّان/ شارع مكة، للاطلاع على السيارات عن قريب ، مع إمكانية تجربة قيادتها.