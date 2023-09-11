دقائق مجانية من أورنج للاتصال بالمغرب

وطنا اليوم:في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب عقب الزلزال المدمّر، تقدّم أورنج الأردن لمشتركيها حزمة دقائق مجّانية للاتصال بأهلهم وأصدقائهم والاطمئنان عليهم، وذلك سعياً للتخفيف عنهم وإبقائهم على اتصال بأحبّتهم ودعماً لهم في هذا الوقت الحسّاس الذي يستدعي التضامن.

وتتضمن الحزمة المجانية 30 دقيقة للاتصال على المغرب لمشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً ولاحقاً، صالحة حتى نهاية 13 أيلول، حيث يمكن للمشتركين إضافة الحزمة والاستعلام عن الدقائق المتبقية منها عن طريق الرمز *193#، علمأ أن الحزمة المجّانية يمكن إضافتها مرّة واحدة فقط.

وحول هذه الخطوة، بيّنت أورنج الأردن: “يؤلمنا ما حلّ بالمغرب وأهله في هذه الظروف الصعبة، نتقدّم بالتعازي من أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين. إنّ هذه الخطوة تجسّد التزامنا كمزوّد رقمي رائد ومسؤول بتسخير حلولنا الرقمية من أجل تسهيل التواصل مع الإخوة في المغرب وحرصنا على تقديم الدعم والاستجابة السريعة مراعاةً لمتطلبات هذه الكارثة الأليمة”.

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