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رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي للدراسة خارج الأردن في الطب لـ90%

منذ ساعة واحدة
رفع الحد الأدنى لمعدل التوجيهي للدراسة خارج الأردن في الطب لـ90%

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين الموافق 11-9-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة ليصبح (90)%.
وسيكون ذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025


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