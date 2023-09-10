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فيسبوك يتعاون مع الاحتلال ويحذف صفحة تامر المسحال

منذ 5 ساعات
فيسبوك يتعاون مع الاحتلال ويحذف صفحة تامر المسحال

وطنا اليوم:حذف موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صفحة الصحفي في قناة الجزيرة تامر المسحال، بعد يوم واحد من بث حلقة جديدة من برنامجه “ما خفي أعظم”، الذي كشف فيه التضييق الذي تمارسه مواقع التواصل على المحتوى العربي.
وتطرق برنامج المسحال، الذي حمل عنوان “الفضاء المغلق”، إلى ممارسات مواقع التواصل مثل فيسبوك، للحد من انتشار المحتوى العربي، خاصة في القضايا الهامة، مثل المسائل المتعلقة بالاحتلال وفلسطين، ومنع وصولها إلى أكبر عدد من المشتركين.
وأثار حذف صفحة المسحال ردود فعل بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه ردا على ما كشفه برنامجه من أساليب تلجأ إليها هذه المواقع، لمنع المحتوى العربي من الانتشار.


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