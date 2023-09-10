أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشامل 2023

وطنا اليوم:أعلنت نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الصيفية 2023 بنسبة نجاح بلغت 67.7%، وفق ما أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني اليوم الاحد.

وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (6724) ستة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرين طالب وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (6722) ستة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون طالب وطالبةً، توزعوا على (54) أربع وخمسين كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (95) خمسة وتسعين برنامجا (تخصصاً) دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه طالبان فقط، وتم ضبط (10) عشر مخالفات أثناء الامتحان، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة (4554) أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين طالب وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (67,7%) سبعة وستين وسبعة من عشرة في المئة، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.

وفي ما يلي أسماء الطلبة الأوائل بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية:

-تكنولوجيا الأجهزة الطبية/ هيثم أكرم الصلاحات/ معهد الأجهزة الطبية بمعدل “98,4”.

-تكنولوجيا المعلومات والمكتبات/ أمن المعلومات والشبكات/ سلسبيل عطية أبو شلهوب /كلية تدريب عمان بمعدل “96,5”.

-العلوم المالية والإدارية/إدارة المستودعات/ عامر مصطفى الجدايه/ كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الفنية العسكرية بمعدل “96,5”.

-المهن الطبية المساعدة/ التمريض المشارك / ديما حسين كساب / كلية حطين بمعدل “96,1”.

-الفنون التطبيقية/ فنون السينما والتلفزيون/ غيث سليمان العرجان/ كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بمعدل” 94,9″.

-الفندقي والسياحي/ خدمات المسافرين/ قصي سامر عقل / كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني بمعدل “94,9”.

-علوم الشريعة /الفقه الشافعي/ آلاء معتصم الجعبه/ كلية الدعوة وأصول الدين بمعدل “93,8”.

-العلوم التربوية والاجتماعية/القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد/ آلاء عبد الرزاق العورتاني/ كلية عجلون الجامعية “90,3”.

-الموسيقى العلوم الموسيقية /حسين محمد أبو شنب/ معهد موسيقات القوات المسلحة بمعدل “89,1”.

-اللغات الترجمة /مي محمد بدر / كلية السلط للعلوم الإنسانية بمعدل “88,3”.

-الزراعي تكنولوجيا التصنيع الغذائي / ايهاب أحمد سواعي/ كلية الحصن الجامعية “87,2”.

-العلوم الرياضية/ التربية البدنية والصحية/ إبراهيم علي الدغيمات كلية السلط للعلوم الإنسانية بمعدل “86,9”.

-الصحافة والإعلام/ الإعلام الرقمي / فرح إبراهيم خريسات / كلية السلط للعلوم الإنسانية بمعدل “82,3”.

وقد وبلغ عدد الطلبة المؤهلين للقبول تنافسياً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2023/2024 (ضمن أعلى 5% من الطلبة الناجحين المؤهلين للتجسير) (553) خمسمائة وثلاثة وخمسين طالباً وطالبة بحسب نتائج دورات الامتحان خلال العام الجامعي 2022/ 2023 من أصل (10534) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثين طالب وطالبة يحق لهم التجسير، وسيتم إعلان قوائم التجسير على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة هذا اليوم