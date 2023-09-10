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إعلان نتائج #الشامل اليوم

منذ 34 ثانية
إعلان نتائج #الشامل اليوم

وطنا اليوم – تعلن جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2023.

وسيعقد رئيس الجامعة أحمد العجلوني مؤتمرا صحفيا في العاشرة صباحا، يعلن فيه نتائج هذه الدورة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام في مركز الجامعة، وفق الناطق الإعلامي باسم الجامعة أحمد المناصير.

وتقدم للامتحان 6724 طالبا وطالبة من 54 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 82 برنامجاً دراسياً، بحسب العجلوني.

وقال العجلوني، في وقت سابق، إن الطلبة تقدموا للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ(95) برنامجا دراسيا، وكانت الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع المحافظات، وأشرف على هذه الامتحانات أكثر من 400 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.

 

 

 


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