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960 خدمة حكومية مؤتمتة لنهاية شهر حزيران من العام الحالي

منذ 14 ثانية
960 خدمة حكومية مؤتمتة لنهاية شهر حزيران من العام الحالي

وطنا اليوم: بلغ عدد الخدمات الحكومية المؤتمتة لنهاية شهر حزيران من العام الحالي 960 خدمة.

وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم السبت، بلغ عدد المعاملات الالكترونية على الخدمات المؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي خمسة ملايين و585 ألفا و407 معاملات، للمؤسسات والوزارات المختلفة.

وشملت الخدمات: 8 خدمات لإدارة التأمين الصحي، و43 خدمة لإدارة ترخيص السواقين والمركبات، و3 خدمات للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، و49 خدمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و6 خدمات للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، و94 خدمة لأمانة عمان الكبرى، و26 خدمة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، و28 خدمة لدائرة الأراضي والمساحة، و 5 خدمات لوزارة الشباب، و 26 خدمة لوزارة العدل.

كما شملت الخدمات 78 خدمة في دائرة الجمارك، و 2 خدمة في دائرة الحج والعمرة، و 6 خدمات في دائرة العطاءات الحكومية، وخدمة واحدة في دائرة المخابرات العامة، و2 خدمة في دائرة المكتبة الوطنية، و36 خدمة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و 30 خدمة في دائرة قاضي القضاة، و 13 خدمة في دائرة مراقبة الشركات، و 8 خدمات في وزارة السياحة والآثار، وخدمة واحدة في وزارة المالية/ مديرية التقاعد المدني.

وشملت كذلك 105 خدمات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، و 2 خدمة في صندوق المعونة الوطنية، و 12 خدمة في صندوق توفير البريد، وخدمة واحدة في مؤسسة التدريب المهني، و 2 خدمة في مؤسسة المواصفات والمقاييس، و 3 خدمات في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، و 8 خدمات في هيئة النقل البري، و 16 خدمة في هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، و 13 خدمة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، و 6 خدمات في وزارة العمل.

وتضمنت الخدمات أيضا 19 خدمة لوزارة الإدارة المحلية، و131 خدمة لوزارة الاستثمار، و 2 خدمة لوزارة البيئة، و 7 خدمات لوزارة التربية والتعليم، و 29 خدمة لوزارة التنمية الاجتماعية، و 3 خدمات لوزارة الثقافة، و 33 خدمة لوزارة الداخلية، و 63 خدمة لوزارة الزراعة، و 40 خدمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.


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