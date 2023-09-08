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آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية ذات عمق استراتيجي

8 سبتمبر 2023
آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية ذات عمق استراتيجي

وطنا اليوم:بدأ رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، بزيارة رسمية إلى أراضي المملكة على رأس وفد من المجلس.
وتأتي زيارة الشيخ بدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الذي استقبله مساء اليوم الجمعة.
وقال آل الشيخ إنّ العلاقات الأردنية السعودية، متأصلة ووطيدة تتسم بعمق استراتيجي وتاريخي متميز.
وبين في تصريح صحفي نقلته صفحة مجلس الشورى السعودي الرسمية على موقع “إكس” تويتر سابقًا” أنّ ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين، منوهًا إلى أنّ همية الزيارات بين المجالس وما تحقق من حضور مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول العربية.
ويأمل آل الشيخ أن تتكلل الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن المرتقب أن يعقد رئيس مجلس الشورى، لقاءات عديدة ومباحثات رسمية مع رئيسي مجلس الأعيان والنواب، بالإضافة إلى لقاء يجمعه بعدد من المسؤولين الأردنيين.
ويضم الوفد السعودي المرافق لـ ال الشيخ كلاً من: عضو مجلس الشورى الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وعضو مجلس الشورى الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، و عضو مجلس الشورى اللواء مساعد بن سالم الخالدي


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