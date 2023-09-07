عمان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل بكلية طب الأسنان لتخصص دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان – للبكالوريوس

وطنا اليوم:بعد أن حصلت جامعة عمان الأهلية على الترخيص النهائي لاستحداث كلية طب الأسنان من قبل مجلس التعليم العالي وزيارة اللجنة المشكلة من قبل مجلس التعليم العالي الموقر لهذه الغاية.

حصلت كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية أمس الاربعاء 6 -9-2023 على موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها للاعتماد الخاص الأولي لتخصص (دكتور في جراحة الفم والأسنان- برنامج البكالوريوس)، وذلك بعد زيارة اللجنة المشكلة من قبل مجلس الهيئة الموقر.

وبذلك تعلن جامعة عمان الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل في تخصص (دكتور في جراحة الفم والأسنان- برنامج البكالوريوس) حيث سيكون القبول تنافسيا حسب معدل الثانوية العامة وذلك بسبب المقاعد المحدودة