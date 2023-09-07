أسماء الخوالدة عميدا لكلية العلوم التربوية في جامعة الاسراء الف مبروك

وطنا اليوم:نتقدم في اجمل التهاني والتبريكات للدكتورة أسماء الخوالدة ابنة المرحوم باذن الله اللواء الدكتور ناصر الخوالده بمناسبة تعيينها عميداً لكلية العلوم التربوية في جامعة الإسراء.

متمنين لشخصك الكريم التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسنده اليكم والتي أنتم اهل لها في ظل صاحب الجلالة المفدى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين , ودمتم محروسين بعين الله.

والدتك أم محمد وأشقائك/ القاضي محمد والمقدم أحمد والنقيب انس والدكتور خالد والطيار اسامه والدكتوره سناء والدكتوره هيفاء وعائلاتهم