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واقعة غريبة .. تاجر مخدرات يقدم على فعل غبي لا يصدق

7 سبتمبر 2023
واقعة غريبة .. تاجر مخدرات يقدم على فعل غبي لا يصدق

وطنا اليوم:تورط تاجر مخدرات في واقعة غريبة جداً، حيث أقدم على إجراء “فعل غبي لا يصدق”، مما أسفر عن اعتقاله على يد الشرطة وتوجيه التهم إليه.
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الشرطة في “وادي التايمز” جنوب شرق إنجلترا، ألقت القبض على تاجر مخدرات بمنطقة البلاد، بعد أن قام بالاتصال بهم للإبلاغ عن سرقة مخدراته.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل الذي يُدعى جيمس بومونت ويبلغ من العمر 38 عامًا، قام بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عن دخول شخص مجهول منزله وسرقة المخدرات التي كان يخبئها داخل المنزل.
ولكن الأمور لم تتوقف هنا، حيث قام بومونت بتقديم قائمة مفصلة لعناصر الشرطة تحتوي على أنواع المخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين، وهذا الفعل الغريب أثار اشتباه الشرطة الذي أدى في النهاية إلى اعتقاله فوراً.


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